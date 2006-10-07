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    В Мишкино прошла районная конференция, посвященная 100-летию Первого Всероссийского съезда мари

    slavin Вчера, 09:5089Общество, Культура
    В Мишкино прошла районная конференция, посвященная 100-летию Первого Всероссийского съезда мари
    26 мая в актовом зале Мишкинской ЦБС состоялась районная конференция Мишкинской районной национально-культурной автономии, посвященная 100-летию Первого Всероссийского съезда мари

    С 25 июля по 7 августа 1917 года, между Февральской и Октябрьской революциями, в Бирске прошел Первый Всероссийский съезд мари, в котором приняли участие 178 делегатов со всех концов России.

    Первому съезду мари предшествовал Съезд мелких народов Поволжья, который прошел в Казани 15–22 мая. На этом съезде было решено провести съезды каждого народа отдельно.

    В честь 100-летия этого события в РБ на базе Бирского филиала Башкирского государственного университета 1 июня 2017 года прошла Межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности марийского народа: историческая ретроспектива». В этот же день в Центре культурно-образовательного развития г. Бирска состоялся праздничный концерт.

    2 июня в селе Калтасы, состоится Межрегиональный фестиваль традиционного восточно-марийского танца «Ший кандра» («Серебряная веревочка»).

    А в период с 31 по 4 июня в местах проживания марийцев (Бирском, Калтасинском, Мишкинском, Янаульском районах) состоятся концерты Государственного ансамбля танца «Марий Эл» Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая, народных фольклорных ансамблей Республики Марий Эл.

    С 31 мая по 30 июня также пройдут выставки Национального музея Республики Марий Эл «Караванный путь марийцев от Волги до Урала» в Бирском краеведческом музее.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    В. КАМИЛЯНОВ
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