В Мишкино прошла районная конференция, посвященная 100-летию Первого Всероссийского съезда мари

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В. КАМИЛЯНОВ

С 25 июля по 7 августа 1917 года, между Февральской и Октябрьской революциями, в Бирске прошел Первый Всероссийский съезд мари, в котором приняли участие 178 делегатов со всех концов России.Первому съезду мари предшествовал Съезд мелких народов Поволжья, который прошел в Казани 15–22 мая. На этом съезде было решено провести съезды каждого народа отдельно.В честь 100-летия этого события в РБ на базе Бирского филиала Башкирского государственного университета 1 июня 2017 года прошла Межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности марийского народа: историческая ретроспектива». В этот же день в Центре культурно-образовательного развития г. Бирска состоялся праздничный концерт.2 июня в селе Калтасы, состоится Межрегиональный фестиваль традиционного восточно-марийского танца «Ший кандра» («Серебряная веревочка»).А в период с 31 по 4 июня в местах проживания марийцев (Бирском, Калтасинском, Мишкинском, Янаульском районах) состоятся концерты Государственного ансамбля танца «Марий Эл» Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая, народных фольклорных ансамблей Республики Марий Эл.С 31 мая по 30 июня также пройдут выставки Национального музея Республики Марий Эл «Караванный путь марийцев от Волги до Урала» в Бирском краеведческом музее.