В Мишкино прошла районная конференция, посвященная 100-летию Первого Всероссийского съезда мари

С 25 июля по 7 августа 1917 года, между Февральской и Октябрьской революциями, в Бирске прошел Первый Всероссийский съезд мари, в котором приняли участие 178 делегатов со всех концов России.
Первому съезду мари предшествовал Съезд мелких народов Поволжья, который прошел в Казани 15–22 мая. На этом съезде было решено провести съезды каждого народа отдельно.
В честь 100-летия этого события в РБ на базе Бирского филиала Башкирского государственного университета 1 июня 2017 года прошла Межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности марийского народа: историческая ретроспектива». В этот же день в Центре культурно-образовательного развития г. Бирска состоялся праздничный концерт.
2 июня в селе Калтасы, состоится Межрегиональный фестиваль традиционного восточно-марийского танца «Ший кандра» («Серебряная веревочка»).
А в период с 31 по 4 июня в местах проживания марийцев (Бирском, Калтасинском, Мишкинском, Янаульском районах) состоятся концерты Государственного ансамбля танца «Марий Эл» Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая, народных фольклорных ансамблей Республики Марий Эл.
С 31 мая по 30 июня также пройдут выставки Национального музея Республики Марий Эл «Караванный путь марийцев от Волги до Урала» в Бирском краеведческом музее.