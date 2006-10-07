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    В Мишкино прошел детский литературный конкурс, приуроченный к юбилею марийского поэта-фронтовика Чалай Васлия

    slavin Вчера, 09:52159Общество, Культура
    В Мишкино прошел детский литературный конкурс, приуроченный к юбилею марийского поэта-фронтовика Чалай Васлия
    20 мая в Мишкинской краеведческой библиотеке прошел детский литературный конкурс, приуроченный к 100-летию марийского поэта-фронтовика Чалай Васлия.

    Организатором конкурса выступила председатель правления Союза писателей Республики Марий Эл, поэтесса, редактор детского марийского журнала «Кече» («Солнышко») Светлана Архипова. Надо сказать, что такие конкурсы в нашем районе стали уже традиционными. В 2012 и 2014 годах они были приурочены к юбилеям марийских поэтов Олыка Ипая и Макса Майна. Большую помощь в организации мероприятия оказали С. Салиева и А. Килинбаева.

    Всего в литературном состязании приняли участие 37 юных литераторов. Отрадно, что на конкурс приехали юные таланты — представители Караидельского района под руководством преподавателя марийского языка Д. Аплекаевой. Самыми младшими участниками были обучающиеся первых классов, а самой старшей участницей стала студентка Бирского филиала БашГУ Анастасия Аблеева. На суд жюри были представлены как стихи, так и рассказы, сказки, публицистические статьи и даже басня, которую на марийском языке прочитал третьеклассник Дима Апсаликов из деревни Баймурзино. Две участницы из школы № 2 села Мишкино Екатерина Байрашева и Ксения Ахунова продекламировали стихи собственного сочинения на русском языке.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    И. Айбердина
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