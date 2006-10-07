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    В селе Новотроицкое в праздник «Святой Троицы» будет установлен памятный камень на месте бывшей церкви

    slavin Вчера, 09:55173Общество
    В селе Новотроицкое в праздник «Святой Троицы» будет установлен памятный камень на месте бывшей церкви
    Годом образования села Новотроицкое принято считать 1812 год. В то время эта местность называлась Бирский уезд Новотроицкая волость.

    Первые русские поселенцы на территории нынешнего села Новотроицкое появились в начале 19 века из Пермской губернии в результате реформ, проводимых царём Александром I, которые заставили многих крестьян бросить свои обжитые места и искать новые. Незамедлительно потянулись в эти края разного рода торговцы, промышленники, купцы.

    Купечество, а это была значительная часть населения, земли на Новотроицких владениях не имело за исключением, своих усадеб. Даже помещик Туров в селе во всей её волости не имел земли. Он брал ее на стороне, скупал по договоренности и там держал своих рабочих. Земля его была на Уфимке рядом с пристанью. Ферму держал в лесном массиве деревни Тайкаш. За активную деятельность Туров несколько раз избирался старостой волости, в этой должности он и встретил Октябрьскую революцию.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    В память о прекрасной Свято-Троицкой церкви местным отделением «Собор русских» Мишкинского района было решено установить на месте разрушенной церкви памятный камень с мраморной плитой. Это событие произойдет 4 июня в великий русский праздник «День Святой Троицы», в честь которого село получило свое название. Мы приглашаем всех жителей нашего района, односельчан, выходцев села, которые проживают в разных уголках России, на этот прекрасный праздник. Начало мероприятия состоится возле церкви в 12.00, праздничного представления — в 13.00 около сельского клуба.
    Л. Чухнина
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    Метки: Новотроицкое

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