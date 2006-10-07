Определились очередные победители розыгрышей призов среди подписчиков районной газеты

Закончилась майская акция по подписке «Приз каждую неделю». Последняя неделя месяца определила новых победителей розыгрыша призов.



Ими стали Л. Михайлова (д. Кайраково), З. Сайранова (д. Чебыково), С. Шаркаев (д. Ирсаево), Л. Кориева (д. Новоключево), Х. Закирзянов (д. Иштыбаево), Л. Саляева (д. Новоакбулатово), Ф. Мугаллимова (д. Урьяды), Т. Изиляева (Д. Камеево), А. Зямилев (д. Янагушево). Л. Алексеева (д. Измарино). Поздравляем победителей! Напоминаем, марафон «Подпишись на родное издание» продолжается. С 1 июня стартовала акция «Счастливое авто». Нужно подписаться на районную газету на второе полугодие 2017 года не менее чем на 6 месяцев и получить в редакции специальную наклейку. Стикер следует наклеить на заднее стекло своего автомобиля. В конце июня состоится розыгрыш среди подписчиков, прибывших на место проведения розыгрыша (о месте и времени сообщим дополнительно) на автомобиле со специальной наклейкой. Кстати, и призы соответствующие — различные автомобильные аксессуары.



Также продолжаем принимать копии подписных абонементов на шесть месяцев для участия в розыгрыше суперприза от редакции — смартфона, который состоится в начале июля.

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