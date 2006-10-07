В Мишкинском районе прошел семинар-совещание по организованной уборке и заготовке объемистых кормов

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Алена ГРИГОРЬЕВА

Животноводы района получили рекомендации по тактике проведения кормозаготовительной кампании и план заготовки кормов с учетом имеющегося поголовья. Всего в сельхозпредприятиях и КФХ района имеются 4 тысячи 759 голов крупного рогатого скота, в том числе — 1699 коров. На предстоящую зимовку скота на одну условную голову запланировано заготовить 30 кормовых единиц сочных и грубых кормов.С информацией об итогах посевных работ по республике и задачах, стоящих перед животноводами района, выступил начальник отдела кормопроизводства Министерства сельского хозяйства РБ Азат Мухаметшин. Он рассказал, что за прошедшие месяцы текущего года в республике достигнуты положительные тенденции в животноводстве, достаточно благополучно завершена зимовка скота. До начала заготовки кормов остается совсем немного времени. Сейчас основная задача, стоящая перед животноводами, — завершить ремонт, подготовку кормоуборочной техники и кормохранилищ.Тема выступления исполняющего обязанности заместителя главы администрации по сельскому хозяйству — начальника отдела сельского хозяйства Р. Бариева — «Анализ и задачи по заготовке кормов в разрезе хозяйств района и эффективность повышения продуктивности крупного рогатого скота за счет кормления». По словам главного специалиста, площадь кормовых культур, с учетом доли населения, составляет более 20 тысяч гектаров. Из них под многолетние травы отведено 15 000 гектаров, однолетние — 4 781 гектар, силосные (кукуруза) — 350 гектар. Из многолетних трав 10 000 гектаров занимают бобовые (люцерна, козлятник, клевер), 4000 га — бобово-злаковая смесь, злаковые — 726 га. В связи со сложившимися погодными условиями, из-за низкого отрастания зеленой массы главный агроном порекомендовал хозяйствам провести посевы поздних культур (просо, рапс).