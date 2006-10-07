В Башкирии 35 тысяч многодетных матерей получают досрочные пенсии

Право на досрочную страховую пенсию в 50 лет имеют и женщины, родившие двух и более детей, если они проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера, либо 17 календарных лет в приравненных к ним местностях и, имеющие 20 лет страхового стажа. Обязательным условием при назначении пенсии является наличие требуемых пенсионных баллов, размер которых к 2017 году должен составлять не менее 11,4. Таким правом воспользовались 652 женщины нашей республики.Действующее пенсионное законодательство предусматривает также учет отдельных периодов, в течение которых женщины не работали. Периоды ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности, включаются в страховой стаж. За эти периоды начисляются пенсионные баллы:1,8 - за период ухода за первым ребенком;3,6 — за вторым;5,4 — за третьим и четвертым детьми.При этом данные периоды засчитываются в стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) другой деятельности (независимо от их продолжительности), за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.