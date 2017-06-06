Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    История строительства моста через реку Иняк

    slavin 6-06-2017, 14:13435Общество
    История строительства моста через реку Иняк
    Начало девяностых. Время удачных дел для дорожников района. Участок оснащается техникой — поступают бульдозеры, автогрейдеры, автомобили, строится асфальтовый завод, растет производственная база. Ощутимо растет и численность работников, участок преобразовывается в управление. В результате повсеместно перестраиваются и ремонтируются автомобильные дороги.

    И наконец-то, сбывается давняя мечта — появляется мостостроительный участок, мастером назначается опытный строитель, бывший прораб совхоза «Мишкинский» Володя Шамиданов.

    Первый капитальный железобетонный мост решено строить через реку Иняк, возле деревни Унур на автодороге Мишкино-Камеево. Движение на дороге интенсивное. В Камеево находится районная «Сельхозтехника» с большим парком автомобилей, а также в той зоне располагаются два крупных колхоза, торговое предприятие, больница. Имеющийся деревянный мост уже не справляется с возросшей нагрузкой, да и обветшал порядком. Чтобы его не снесло, весной опоры удерживали тросами два гусеничных трактора. Дежурство было круглосуточное.

    Надо отметить, что объект строительства находится в пойме реки Иняк.

    Подходы к месту проходят на низменном, болотистом участке, немало крови попортил он водителям. Раньше, когда асфальта не было и в помине, особенно весной образовывалась глубокая колея. Метод борьбы с этим явлением был простой — дорожники заготавливали фашины — большие веники и укладывали в колею. Так и ездили. В связи с этим вспоминается курьезный случай, когда в этих местах застряла машина тогдашнего председателя исполкома райсовета Т. Мирхазова, и он опоздал на совещание, которое сам же и должен был провести.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


    Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

    Р. Буляков, член президиума Совета ветеранов района
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • История строительства моста в деревне Камеево
      Уважаемые читатели! После публикации в феврале 2016 года моих воспоминаний о строительстве переправы в Новоакбулатово поступили многочисленные просьбы — продолжить рассказы о событиях того времени. Спешу поделиться еще одним, на мой взгляд, интересным фактом из жизни района.
    • Построен новый мост в Больших Шадах
      В прошлую зиму ЗАО компания «ЭГМС» города Уфа начало строительство моста через реку в деревне Большие Шады. Сегодня объект находится на стадии завершения.
    • Мост в деревне Новоакбулатово
      … 1986 год. На очередном совещании райкома партии председатель колхоза имени Карла Маркса Феликс Алексеев поднял вопрос — он был обеспокоен состоянием моста через речку Курзинку, что в Новоакбулатово.
    • Ворота села Мишкино — стела
      При подъезде в Мишкино бросается в глаза стела с названием села. Она стала своеобразным украшением и лицом райцентра, нередко можно увидеть здесь и фотосессии. В очередной раз, проезжая мимо нее, ко мне пришла идея — поделиться воспоминаниями со своими земляками.
    • В деревне Октябрь Мишкинского района ликвидировали весеннюю промоину
      Весенний паводок принёс большие неудобства для жителей деревни Октябрь. Вода прорвала полотно дороги, большая часть деревни оказалась отрезанной. Сельчане, конечно, не бездействовали — соорудили временный переход, но он был неудобен и даже опасен.
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus