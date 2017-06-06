История строительства моста через реку Иняк

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Р. Буляков, член президиума Совета ветеранов района

И наконец-то, сбывается давняя мечта — появляется мостостроительный участок, мастером назначается опытный строитель, бывший прораб совхоза «Мишкинский» Володя Шамиданов.Первый капитальный железобетонный мост решено строить через реку Иняк, возле деревни Унур на автодороге Мишкино-Камеево. Движение на дороге интенсивное. В Камеево находится районная «Сельхозтехника» с большим парком автомобилей, а также в той зоне располагаются два крупных колхоза, торговое предприятие, больница. Имеющийся деревянный мост уже не справляется с возросшей нагрузкой, да и обветшал порядком. Чтобы его не снесло, весной опоры удерживали тросами два гусеничных трактора. Дежурство было круглосуточное.Надо отметить, что объект строительства находится в пойме реки Иняк.Подходы к месту проходят на низменном, болотистом участке, немало крови попортил он водителям. Раньше, когда асфальта не было и в помине, особенно весной образовывалась глубокая колея. Метод борьбы с этим явлением был простой — дорожники заготавливали фашины — большие веники и укладывали в колею. Так и ездили. В связи с этим вспоминается курьезный случай, когда в этих местах застряла машина тогдашнего председателя исполкома райсовета Т. Мирхазова, и он опоздал на совещание, которое сам же и должен был провести.