1 июня в городе Бирске прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию I Всероссийского Съезда народа мари

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В. КАМИЛЯНОВ

В честь этого события здесь прошла научно-практическая конференция на тему «Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности марийского народа: историческая ретроспектива».В Бирск приехала делегация из Республики Марий Эл в составе 103 человек, около 140 человек представляли марийскую культуру от Башкортостана. До начала конференции участники и гости праздника посетили музей, смотровые площадки и выставки, посвященные жизни марийцев.На пленарном заседании с приветственными словами выступили заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Максим Михайлов, первый заместитель председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Михаил Васютин, председатель Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Зугура Рахматуллина, председатель Всемарийского Совета — Мер Канаш Оньыжа Эдуард Александров и другие.