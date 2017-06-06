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    1 июня в городе Бирске прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию I Всероссийского Съезда народа мари

    slavin 6-06-2017, 14:17509Общество, Культура
    1 июня в городе Бирске прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию I Всероссийского Съезда народа мари Фото: birskpress.ru
    Ровно через сто лет представители народа мари со всей России собрались снова в городе Бирске, в том же самом здании, где с 15 по 25 июля 1917 года проходил Первый Всероссийский Съезд Мари.

    В честь этого события здесь прошла научно-практическая конференция на тему «Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности марийского народа: историческая ретроспектива».

    В Бирск приехала делегация из Республики Марий Эл в составе 103 человек, около 140 человек представляли марийскую культуру от Башкортостана. До начала конференции участники и гости праздника посетили музей, смотровые площадки и выставки, посвященные жизни марийцев.

    На пленарном заседании с приветственными словами выступили заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Максим Михайлов, первый заместитель председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Михаил Васютин, председатель Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Зугура Рахматуллина, председатель Всемарийского Совета — Мер Канаш Оньыжа Эдуард Александров и другие.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    В. КАМИЛЯНОВ
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