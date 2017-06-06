Моя профессия — «социальный работник»

Ю. ИМАЕВА

В силу своей профессии, социальные работники, такие как Елена Геннадиевна, берут на себя проблемы многих людей, и по мере своих возможностей пытаются разрешить их. Каждый день на их хрупкие плечи ложатся серьезные проблемы тех, кому просто жизненно необходима помощь социальных работников и их поддержка.Елена Минилшева в этой сфере работает более семи лет. Штукатур-маляр по профессии, оставшись без работы, сменила свою работу. По рекомендации одной знакомой после декретного отпуска окончила курсы социальных работников на базе Министерства труда и социальной защиты населения РБ и начала работать в данной сфере. Трудолюбие, умение сострадать, общаться с людьми помогли ей быстро найти общий язык со своими подопечными Зоей Королевой, Назирой Аюповой. Сейчас на ее попечении уже 18 человек пожилого возраста и инвалиды. Посещает она их по графику. Обеспечивает одиноких пожилых людей продуктами питания, лекарствами, оказывает помощь на дому.С положительной стороны отзываются о Елене Минилшевой пенсионерки. По словам ее подопечной Розы Гиниатуллиной, ласковое слово, сказанное соц- работником Еленой, помогает лучше любого лекарства. они ждут ее прихода, чтобы поделиться наболевшим, рассказать о своих бедах и радостях.Хватает хлопот ей и в своем хозяйстве. Елена Геннадиевна — мама двоих детей. Сыновья еще учатся в школе. По ее словам, благодаря помощи и поддержке родных и близких у нее все всегда получается.