Как бороться с негативными мыслями: 8 хитрых приемов

То, как мы смотрим на мир, во многом определяет наше отношение к жизни: если мы настроены пессимистично и во всём видим только плохое, то неудивительно, что мы сталкиваемся с проблемами на работе, скандалами в семье, постоянным чувством тревоги и плохим настроением. Более того, поддаться негативным мыслям очень легко — и вот уже проходит день, неделя, месяц, когда мы видим жизнь лишь в чёрном цвете. Снять эти «тёмные очки» не так-то просто. Однако следует знать несколько приёмов, благодаря которым от них можно избавиться.Простой способ победить негативные мысли — выделять им лишь по 10 минут в день. Вместо того чтобы посвящать весь день пессимистичным размышлениям, теперь «думать о плохом» можно будет только в строго определённые часы. Так в течение непродолжительных тренировок вы научитесь контролировать свои мысли и чувства.Часто мы относимся к себе как к злейшему врагу: ругаем за малейшие промахи, постоянно упрекаем и одёргиваем. Есть три простых шага, которые помогут прекратить это самоистязание.Не сдерживайтесьЕсли вам хочется плакать, кричать, бить посуду или ненавидеть себя — пожалуйста. Три минуты, и всё пройдёт. Зато потом целый день вы будете чувствовать себя совершенно новым человеком.ОтслеживайтеНеобходимо понять, что именно вызывает у вас негативные мысли и когда это происходит: на работе, дома, по пути в магазин. Такой подход поможет понять, почему данная ситуация вызывает у вас подобные чувства и как можно с этим бороться.Говорите себе то, что сказал бы ваш лучший другЕсли негативные мысли снова ползут в вашу голову, отвлекитесь. Наговорите себе комплиментов, подбодрите и несколько раз повторите мантру «всё будет хорошо».Записывайте всё, что волнует вас в данный момент. Подробно объясняйте, почему то или иное событие вызывает у вас такие чувства. Слова на листе бумаги лучше помогут разобраться в проблеме — так создаётся иллюзия осязаемости.Вы сможете понять причину своих переживаний, смять эту злосчастную бумажку и двигаться вперёд с лёгким сердцем.Вместо того чтобы бороться с негативными мыслями, постарайтесь победить их с помощью ещё более сильного чувства — любви. Проводите больше времени с теми, кого вы действительно любите: семьёй, собакой, старыми друзьями. Нужно лишь оглянуться по сторонам и понять, что причин любить в нашей жизни гораздо больше, чем кажется.Учёные утверждают1 Consuming Negative News Can Make You Less Effective at Work. , что просмотр трёхминутных утренних выпусков новостей по телевизору неминуемо приводит к появлению негативных мыслей в течение всего дня. А вот позитивный настрой, наоборот, поможет провести день наиболее приятно и продуктивно. Поэтому постарайтесь найти способ оградить себя от негативных воздействий — для начала перестаньте смотреть новости по утрам.Начинайте день с обещаний самому себе: «сегодня я сделаю работу, которую не закончил на выходных», «сегодня я открыт позитивным мыслям и эмоциям», «этот день сложится для меня успешно». Всегда ищите что-то хорошее в любой ситуации, вспоминайте о своих достижениях, о самых счастливых моментах в жизни. Не бойтесь думать о будущем: возможном повышении на работе, поездке на море.Психологи уверены, что чувство благодарности — настоящий ключ к счастью. Жизнь не становится проще, но мы можем стать сильнее — стоит лишь обращать больше внимания на приятные мелочи.Оглянитесь вокруг: всё, что вас окружает, может стать настоящим источником позитивных мыслей. Заведите себе «Список приятных вещей» и запишите туда всё то, что доставляет вам удовольствие.Физические нагрузки являются основной составляющей в борьбе с негативными мыслями. Йога, пробежки, медитация, пешие прогулки — занятия спортом помогут избавиться от переживаний и чувства тревоги. Главное — ходить на тренировки регулярно, хотя бы раз в неделю.