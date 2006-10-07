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    Как бороться с негативными мыслями: 8 хитрых приемов

    slavin Вчера, 12:34220Общество, Это интересно
    Как бороться с негативными мыслями: 8 хитрых приемов
    Чувство тревоги, бессонница — это результат того, что негативные мысли берут над вами верх. Вернуть позитивное отношение к жизни и сделать так, чтобы стакан всегда был наполовину полон, помогут несколько несложных действий.

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    То, как мы смотрим на мир, во многом определяет наше отношение к жизни: если мы настроены пессимистично и во всём видим только плохое, то неудивительно, что мы сталкиваемся с проблемами на работе, скандалами в семье, постоянным чувством тревоги и плохим настроением. Более того, поддаться негативным мыслям очень легко — и вот уже проходит день, неделя, месяц, когда мы видим жизнь лишь в чёрном цвете. Снять эти «тёмные очки» не так-то просто. Однако следует знать несколько приёмов, благодаря которым от них можно избавиться.

    1. Игра со временем
    Простой способ победить негативные мысли — выделять им лишь по 10 минут в день. Вместо того чтобы посвящать весь день пессимистичным размышлениям, теперь «думать о плохом» можно будет только в строго определённые часы. Так в течение непродолжительных тренировок вы научитесь контролировать свои мысли и чувства.

    2. Лучший друг
    Часто мы относимся к себе как к злейшему врагу: ругаем за малейшие промахи, постоянно упрекаем и одёргиваем. Есть три простых шага, которые помогут прекратить это самоистязание.

    Не сдерживайтесь

    Если вам хочется плакать, кричать, бить посуду или ненавидеть себя — пожалуйста. Три минуты, и всё пройдёт. Зато потом целый день вы будете чувствовать себя совершенно новым человеком.

    Отслеживайте

    Необходимо понять, что именно вызывает у вас негативные мысли и когда это происходит: на работе, дома, по пути в магазин. Такой подход поможет понять, почему данная ситуация вызывает у вас подобные чувства и как можно с этим бороться.

    Говорите себе то, что сказал бы ваш лучший друг

    Если негативные мысли снова ползут в вашу голову, отвлекитесь. Наговорите себе комплиментов, подбодрите и несколько раз повторите мантру «всё будет хорошо».

    3. Листок и ручка
    Записывайте всё, что волнует вас в данный момент. Подробно объясняйте, почему то или иное событие вызывает у вас такие чувства. Слова на листе бумаги лучше помогут разобраться в проблеме — так создаётся иллюзия осязаемости.

    Вы сможете понять причину своих переживаний, смять эту злосчастную бумажку и двигаться вперёд с лёгким сердцем.

    4. Сила в любви
    Вместо того чтобы бороться с негативными мыслями, постарайтесь победить их с помощью ещё более сильного чувства — любви. Проводите больше времени с теми, кого вы действительно любите: семьёй, собакой, старыми друзьями. Нужно лишь оглянуться по сторонам и понять, что причин любить в нашей жизни гораздо больше, чем кажется.

    5. Нет телевизору!
    Учёные утверждают1 Consuming Negative News Can Make You Less Effective at Work. , что просмотр трёхминутных утренних выпусков новостей по телевизору неминуемо приводит к появлению негативных мыслей в течение всего дня. А вот позитивный настрой, наоборот, поможет провести день наиболее приятно и продуктивно. Поэтому постарайтесь найти способ оградить себя от негативных воздействий — для начала перестаньте смотреть новости по утрам.

    6. Торжественно клянусь…
    Начинайте день с обещаний самому себе: «сегодня я сделаю работу, которую не закончил на выходных», «сегодня я открыт позитивным мыслям и эмоциям», «этот день сложится для меня успешно». Всегда ищите что-то хорошее в любой ситуации, вспоминайте о своих достижениях, о самых счастливых моментах в жизни. Не бойтесь думать о будущем: возможном повышении на работе, поездке на море.

    7. Скажите спасибо
    Психологи уверены, что чувство благодарности — настоящий ключ к счастью. Жизнь не становится проще, но мы можем стать сильнее — стоит лишь обращать больше внимания на приятные мелочи.

    Оглянитесь вокруг: всё, что вас окружает, может стать настоящим источником позитивных мыслей. Заведите себе «Список приятных вещей» и запишите туда всё то, что доставляет вам удовольствие.

    8. О спорт, ты мир!
    Физические нагрузки являются основной составляющей в борьбе с негативными мыслями. Йога, пробежки, медитация, пешие прогулки — занятия спортом помогут избавиться от переживаний и чувства тревоги. Главное — ходить на тренировки регулярно, хотя бы раз в неделю.
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