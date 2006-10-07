В деревне Баймурзино прошел праздник родословной

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Алена ГРИГОРЬЕВА

В приветственном слове глава администрации сельского поселения Баймурзинский сельсовет Б. Байбулатов отметил необходимость исследования родословной. Сегодня для населения доступны архивы, где можно найти все необходимые сведения. Заместитель главы администрации по социальным и кадровым вопросам муниципального района Мишкинский район Л. Александрова сообщила, что это яркое представление вплелось в канву мероприятий, приуроченных Дням марийской культуры в РБ.— Каждый человек должен знать свои корни, историю своей деревни, легенды и предания, связанные с теми местами, где он жил и вырос, — рассказывает знаток краеведения Олег Шаймарданов. — Многие народности записывали свою родословную, а марийцы передавали ее из уст в уста. Я составил свою родословную по смешанному типу, включил всех выходцев рода Ядыгара.