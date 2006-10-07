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    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви

    slavin Вчера, 15:18185Общество
    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви
    В день Святой Троицы в селе Новотроицкое был совершен крестный ход на место разрушенной церкви и там же установлен памятный камень

    Церковь в селе была построена в 1834 году. В былое время переливы звона колоколов были слышны далеко на просторах окрестностей села. Но в 1968 году дом Бога был разрушен.

    Мой тесть Александр Прокопенко рассказывал: «Я тогда работал бульдозеристом. Руководство приказало тянуть тросы, которыми были обвязаны купола этой церкви. Делать это я отказался». Вскоре вызвали двух других бульдозеристов из Караидельского района, которые взялись за это дело, но, спустя некоторое время, оба погибли.

    Веру в Бога люди не теряли, поэтому по случаю праздника многие выходцы из деревни приехали из разных уголков России и ближнего зарубежья. Настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей отец Николай совершил освящение памятного камня с мраморной плитой.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Л. Байрамалов, гость праздника

    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви

    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви

    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви

    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви

    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви

    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви

    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви

    В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви
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    Метки: Новотроицкое

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