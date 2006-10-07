В деревне Новотроицкое установили памятный камень на месте разрушенной церкви

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Л. Байрамалов, гость праздника

Церковь в селе была построена в 1834 году. В былое время переливы звона колоколов были слышны далеко на просторах окрестностей села. Но в 1968 году дом Бога был разрушен.Мой тесть Александр Прокопенко рассказывал: «Я тогда работал бульдозеристом. Руководство приказало тянуть тросы, которыми были обвязаны купола этой церкви. Делать это я отказался». Вскоре вызвали двух других бульдозеристов из Караидельского района, которые взялись за это дело, но, спустя некоторое время, оба погибли.Веру в Бога люди не теряли, поэтому по случаю праздника многие выходцы из деревни приехали из разных уголков России и ближнего зарубежья. Настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей отец Николай совершил освящение памятного камня с мраморной плитой.