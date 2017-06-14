Об истории становления коллективного хозяйства в деревне Баймурзино

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…Труженики колхоза имени Мичурина торжественно отмечали день работников сельского хозяйства. Утром был митинг, посвященный открытию памятника-обелиска Герою Советского Союза И. Ишкинину и односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне.Живую связь поколений, преемственность славных революционных и трудовых традиций ярко показало и собрание в колхозном клубе, открывшееся сразу же после митинга. В президиуме — седовласые ветераны, организаторы колхоза. В этот день по решению правления колхоза и партийной организации первых колхозников наградили ценными подарками, их имена занесли в Книгу трудовой славы.Слушая взволнованные речи создателей артели Айбаша Баймуллина, Ибутая Яманаева, глядя на их торжественные лица, я чувствовал, рядом незримо присутствует Яныбай Тынбалаевич Тынбылаев, организатор колхоза в деревне Баймурзино. Не довелось ему дожить до наших дней. После возвращения с фронта Яныбай умер в родной деревне в 1946 году.Яныбай Тынбылаев до конца жизни вел записи. Писал историю деревни Баймурзино и близлежащих сел, рассказывал о революции и гражданской войне в родных местах, доверял бумаге свои мысли и думы. А когда создал колхоз, день за днем описывал новую жизнь.Долгое время записи считались утерянными. Между тем, заветные тетради передавались из рук в руки, пока, наконец, не попали к сыну Яныбая Тынбылаева — Янситу. Осталась, правда, часть записей, в которых описаны события осени 1931 года.Простой крестьянский парень, бедняк, не имеющий даже начального образования, прошел суровую школу жизни и стал членом великой Партии коммунистов, одним из активных борцов за идеалы.