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    Печник из Мишкинского района поделился тонкостями редкого ремесла

    slavin Вчера, 10:51505Общество
    Печник из Мишкинского района поделился тонкостями редкого ремесла
    Списки исчезающих профессий пополнило ремесло печника. Сегодня мастеров этого дело найти очень трудно. Как правило, он всего один на несколько деревень. С умельцем из Мишкинского района встретилась наш корреспондент Алина Каматова.

    В народе говорят счастье и на печке найдёт. Но Валерий Ильтимиров в это не верит. Он печник. И своё счастье предпочитает строить сам.

    Редкому ремеслу Валерия обучил старший брат. Работа кропотливая. Каждый ряд должен быть идеально ровным. Недопустимы даже минимальные ошибки — ведь они могут привести к пожару.

    Лето – самый загруженный сезон, делится Валерий. Каждую неделю по 3-4 заказа. Цена одной такой печи 8-10 тысяч рублей.

    Чтобы сложить одну печь нужно полтора дня, 750 кирпичей, хороший глазомер и крепкие руки.

    Перед кладкой каждый кирпич вымачивают в простой воде. Делается это для того, чтобы убрать с него заводскую пыль. Мастера говорят, что печь от этого будет более прочной и прослужит дольше.

    За работой внимательно следит хозяйка дома. Нурания Галиева собирается радовать выпечкой своих родных.

    Ещё на Руси это ремесло всегда было в почёте. И сейчас даже с приходом газа оно востребовано. Вот только таких мастеров – единицы. Теперь профессия печник – редкая, но безусловно, творческая.
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