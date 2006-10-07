Печник из Мишкинского района поделился тонкостями редкого ремесла

В народе говорят счастье и на печке найдёт. Но Валерий Ильтимиров в это не верит. Он печник. И своё счастье предпочитает строить сам.Редкому ремеслу Валерия обучил старший брат. Работа кропотливая. Каждый ряд должен быть идеально ровным. Недопустимы даже минимальные ошибки — ведь они могут привести к пожару.Лето – самый загруженный сезон, делится Валерий. Каждую неделю по 3-4 заказа. Цена одной такой печи 8-10 тысяч рублей.Чтобы сложить одну печь нужно полтора дня, 750 кирпичей, хороший глазомер и крепкие руки.Перед кладкой каждый кирпич вымачивают в простой воде. Делается это для того, чтобы убрать с него заводскую пыль. Мастера говорят, что печь от этого будет более прочной и прослужит дольше.За работой внимательно следит хозяйка дома. Нурания Галиева собирается радовать выпечкой своих родных.Ещё на Руси это ремесло всегда было в почёте. И сейчас даже с приходом газа оно востребовано. Вот только таких мастеров – единицы. Теперь профессия печник – редкая, но безусловно, творческая.