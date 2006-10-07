Ансамбль «Ручейки» из Мишкинского района выступил на празднике русской песни и частушки

Р. Саматова, методист по народному творчеству Мишкинского РДК

Праздник проходил в рамках Международного фестиваля национальных культур «Берзэмлек». Лучшие коллективы представили красоту, широту и мощь русской песни представителям 11 стран мира — участникам Международного фестиваля национальных культур «Берзэмлек» («Содружество»): Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, Южной Африки, Шри-Ланки, Мексики, Колумбии, Ирана и Казахстана.В этом году в нем приняли участие представители Архангельского, Белокатайского, Белорецкого, Бирского, Давлекановского, Дуванского, Калтасинского, Караидельского, Кушнаренковского, Мечетлинского, Мишкинского, Туймазинского, Уфимского, Чишминского, Янаульского районов, городов Межгорье, Октябрьский, Сибай и Уфа, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, Республики Удмуртия и Ханты-Мансийского автономного округа.За два конкурсных дня жюри прослушало 78 участников (46 коллективов и 32 солиста). Конкурсанты с большим интересом участвовали в мастер-классе педагога Октябрьского музыкального колледжа Г. Хисаевой. На примере своего коллектива — народного хора русской песни «Щедрый вечер» она показала несколько практических упражнений, распевок для народного хора.Оценивало участников высокопрофессиональное жюри во главе с профессором Челябинского института культуры Лирой Шутовой.На празднике Мишкинский район представлял народный фольклорный ансамбль «Ручейки» Малонакаряковского сельского Дома культуры. Ансамбль украсил праздник своими уникальными песнями, частушками и удостоился диплома лауреата III степени. Коллектив еще раз продемонстрировал исполнительское мастерство, выступив на одной сцене с участниками Международного фестиваля национальных культур «Берзэмлек» («Содружество»).