«Жизнь прожить — не поле перейти»

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Вениамин КОНДОГИН

Скромность — основное жизненное кредо супругов Аюповых. Но, несмотря на эту черту характера, смогли заработать большой капитал в виде уважения сельчан, детей, сослуживцев по работе.Раис Сафинович и Ралия Шаеховна встретили друг друга пятьдесят лет тому назад неслучайно. Оба выпускники Дуванского сельхозтехникума, почти одновременно заканчивали это учебное заведение по специальности «агрономия». Вначале молодые специалисты горячо спорили по вопросам повышения урожайности зерновых и кормовых культур. Потом сошлись во мнении, что работа на земле почетна больше всего. Труд агронома созидателен. Ведь агроном — кормилец человека. После подобного единомыслия, молодые специалисты все больше стали приглядываться друг к другу, пока не решили навечно связать свою судьбу семейными узами.Отпраздновав свадьбу, супруги призадумались о детях. Оба они из многодетных семей, порешили, пусть детские голоса звучат и в их светлой горнице. Так, раз за разом появились на свет Лилия, Гузалия, Радик, Ильшат и Римма. И всем детям супруги Аюповы, несмотря на трудности, дали достойное образование. Глаза родителей теплеют, когда речь заходит о детях и внуках. В минуты непреодолимой грусти они достают семейные альбомы с фото, массивные папки с грамотами и семейным архивом. Перебирают руками пожелтевшие от времени бумаги. Каждая грамота, каждое письмо из далеких пятидесятых имеют свой потаенный смысл, понятный только им обоим.