В деревне Сосновка прошел II открытый танцевальный фестиваль-конкурс «Кушталташ йодеш чонемже»

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Алена ГРИГОРЬЕВА

В этом мы в очередной раз смогли убедиться на прошедшем танцевальном фестивале в СП Большесухоязовский сельсовет. Прекрасная погода, сцена, оборудованная на лоне природы, пестреющие разноцветьем костюмы, говорили о празднике, к которому готовились не один день. Даже, глядя на одеяния, можно было определить, кто, откуда приехал. Одежда марийцев всегда была и остается неотъемлемой частью их культуры.Необычный декор костюма — никогда не повторяющиеся цветочные узоры, расшитые на платьях, аккуратно пришитая разноцветная тесьма приковывали на себя любопытные взгляды. Отрадно, что в этом году изъявили желание принять участие в танцевальном конкурсе несколько коллективов из Калтасинского района. Также приехали танцоры из Бирского района, и, конечно же, порадовали, полюбившиеся зрителям в прошлом году, коллективы из сельских поселений нашего района. Все это говорит о том, что танцевальная культура народа мари не забыта, не угасает народное творчество.…Один за другим на сцену начали подниматься конкурсанты — участники танцевального фестиваля. Для оценки выступлений конкурсантов пригласили в жюри тех, кто имеет особое отношение к развитию танцевального искусства в районе. Заслуженный работник культуры РФ и РБ, бывший руководитель ансамбля «Эрвел» Яков Янгубаев, заслуженный артист Республики Башкортостан, бывший солист государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Алексей Байгазов, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, руководитель народного ансамбля танца «Биряночка» города Бирска Виталий Сагадеев тщательно следили за выступлениями, за каждым движением конкурсантов, обращали внимание и на костюмы, и на синхронное выполнение движений в танце…