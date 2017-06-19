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    В Мишкинском районе предприниматели не предоставляли сведения о вакантных рабочих местах

    slavin 19-06-2017, 09:51561Общество, Человек и закон
    В Мишкинском районе предприниматели не предоставляли сведения о вакантных рабочих местах
    Установлено, что 19 индивидуальных предпринимателей района, в нарушение требований законодательства, не предоставляли в районный филиал Центра занятости населения ежемесячные сведения о наличии вакантных рабочих мест.

    Указанное нарушение закона ущемляет права жителей района на занятость.
    В связи с этим, в отношении указанных лиц возбуждены административные дела по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), по результатам рассмотрения которых они подвергнуты административному штрафу.
    Г. Аслямова, заместитель прокурора
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