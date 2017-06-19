В Мишкинском районе предприниматели не предоставляли сведения о вакантных рабочих местах

Установлено, что 19 индивидуальных предпринимателей района, в нарушение требований законодательства, не предоставляли в районный филиал Центра занятости населения ежемесячные сведения о наличии вакантных рабочих мест.



Указанное нарушение закона ущемляет права жителей района на занятость.

В связи с этим, в отношении указанных лиц возбуждены административные дела по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), по результатам рассмотрения которых они подвергнуты административному штрафу.

Г. Аслямова, заместитель прокурора Указанное нарушение закона ущемляет права жителей района на занятость.В связи с этим, в отношении указанных лиц возбуждены административные дела по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), по результатам рассмотрения которых они подвергнуты административному штрафу.

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