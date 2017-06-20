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    МФЦ Башкирии начали прием заявок на единовременную выплату 300 тысяч рублей

    slavin 20-06-2017, 09:30571Общество
    МФЦ Башкирии начали прием заявок на единовременную выплату 300 тысяч рублей
    19 июня в Башкортостане все офисы Многофункциональных центров «Мои документы» начали прием документов на единовременную социальную выплату 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном портале МФЦ РБ.

    Ранее заявления от молодых семей на предоставление выплаты принимались лишь в Уфе в Госкомитете по строительству и архитектуре РБ, что создавало дополнительные неудобства для жителей отдаленных уголков республики.

    Напомним, согласно Указу главы Башкортостана Рустэма Хамитова, господдержку в размере 300 тысяч рублей могут получить семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, где родился первый ребенок. Первым ребенок должен быть у супруги. Обязательное условие – возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. К тому же младенец должен родиться на территории республики с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. Семья вправе подать документы для получения социальной выплаты в течение шести месяцев после рождения первенца.
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