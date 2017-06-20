«Вот такие были у нас учителя…»

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А. АПТУЛМАНОВ, ветеран труда

Деревня Тынбаево славится своей природой и, конечно же, своими замечательными людьми.Здесь расположен большой массив хвойного леса, поэтому воздух в этих местах удивительно ароматный, своеобразный. Хорошеет Тынбаевский парк, глаз радует верхний пруд, среди села, около речки Каракай, из-под горы вытекает чистейший полноводный, холодный, с неповторимым вкусом родник, который радует жителей не только Тынбаево, но и соседних деревень.В этой деревне выросли и работали первый архитектор марийского народа Кутлубай Семенович Семенов, видный руководитель сельскохозяйственного производства Павел Шамратович Шамратов. На юбилее деревни в 2015 году земляки решили увековечить память о П. Шамратове и открыли мемориальную доску.Здесь работал отличный организатор производства, орденоносец (орден Ленина) Шаяхмет Шайбакович Шайбаков, лучшие партийные вожаки и директора школы — Василий Яшпаевич Яшпаев, Александр Тимофеевич Тимуршин.Всех нас радуют своими талантами — внук Ильи Николаевича Иркабаева, заслуженный работник искусства Российской Федерации и Марий Эл, руководитель театра юного зрителя города Йошкар-Ола, профессор Олег Геннадиевич Иркабаев, мастер спорта по пятиборью, председатель спорткомитета г. Уфы Олег Николаевич Шакиров, чемпион России по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями, мастер спорта Эренбург Миксонов, автор многих книг и пьес Валентина Ямакаевна Юзыкайн, кандидат филологических наук, сотрудник газеты «Марий Эл» Алевтина Петровна Кузнецова, автор серии книг «Восточные марийцы. Философия, история, люди» Семен Сергеевич Новиков.Пятидесятые годы прошлого века — это послевоенные тяжелые, холодные, полуголодные годы. Тогда не хватало всего: ручек, тетрадей, учебников, пищи и одежды. Почти до десятого класса мы ходили в лаптях.