В селе Мишкино прошел Сабантуй-2107

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Алена ГРИГОРЬЕВА

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Диля Гальцова

Еще накануне праздника труда, культуры и спорта многие хозяйства, сельские поселения, организации разместили на сабантуйской площади гостиные дворы. Зазывали гостей на мероприятие аромат жареного шашлыка, установленные торговые, детские игровые площадки.А на площади уже все готово к проведению торжества. Недалеко от центральной арены выставлены в ряд сельскохозяйственная техника и сельхозживотные. Артисты художественной самодеятельности перед выходом на сцену еще раз «прогоняют» свои номера, рядом готовятся к различным играм и спортивным баталиям дети, формируются колонны тружеников… А вокруг — людское море. Посмотреть хочется все — и концерты, и спортивные номера, отведать шашлыков и порадоваться за земляков, которым выпала честь быть отмеченными на Сабантуе за успехи в труде.Торжество, посвященное народному празднику Сабантуй, открывают отважные сыновья и красавицы — дочери земли мишкинской на гироскутерах. В их руках государственные флаги Российской Федерации, Республики Башкортостан и Мишкинского района. За ними следуют велосипедисты, победители и призеры республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2017». Красиво едут роллеры — ловкие и быстрые. Символично и то, что в Год экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленном в Российской Федерации и Республике Башкортостан, знаменосцы едут на экологически чистом транспорте. Детское творческое объединение «Литературное краеведение» средней школы № 2 продемонстрировало костюмы из нетрадиционных материалов — полиэтиленовых пакетов. Перед зрителями проходит команда юных туристов Центра детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник», участники, победители и призеры всероссийских и республиканских соревнований по спортивному туризму. В праздничном строю — руководители органов местного самоуправления, старосты деревень, руководители сельскохозяйственных предприятий, передовики производства, коллективы агропромышленного колледжа, ДРСУ, РЭС, Мишкинской комплексной службы филиала Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Уфа» в городе Бирске, ПЖКХ «Мишкинское», ООО «СтройПроект», сферы обслуживания населения, работники социальной службы, образования, культуры, волонтеры…… На главную сцену поднимаются руководители района, гости праздника — представители Администрации Президента РБ, Министерства сельского хозяйства РБ, Государственного Собрания — Курултая РБ…В этом году право поднять флаг Сабантуя‑2017 было предоставлено оператору машинного доения, передовой доярке крестьянского (фермерского) хозяйства Самвела Кштаева, участнице 40, 41, 42 республиканских конкурсов машинного доения Раисе Иманбаевой, победителю районного конкурса «Лучший глава сельского поселения МР Мишкинский район РБ — 2017 года» Владиславу Захарову, обучающемуся 8 «а» класса средней школы № 2 села Мишкино, призеру конкурса проектов от Посольства Федеративной Республики Германия по защите окружающей среды по случаю Недели климатической дипломатии ЕС 2016 Марселю Мукимову.Сабантуй — это воистину одно из самых ярких событий, происходящих на Мишкинской земле из года в год. Он относится к тем праздникам, которые празднуют все — от мала до велика.Хорошая подготовка, интересные призы уже не первый год привлекают детей всех возрастов на яркое мероприятие.В этом году детский праздник был посвящен Году экологии. Организаторами его стали отдел молодежи во главе с О. Биктубаевой, работники детской модельной библиотеки, педагоги центра туризма «Путник», педагоги детских садов и школ района, а также молодогвардейцы и волонтеры.Проводили игры 8 педагогов, по 2 педагога на каждую зону. Каждый ребенок старался поучаствовать в играх и конкурсах на всех четырех зонах. Веселый детский смех разливался на всю площадку Сабантуя.— Солнечный летний денек, интересные конкурсы, задорная мелодия, которая звучала в течение праздника, способствовали созданию веселого настроения. Дети старались влиться в каждую игру, бегали из одной зоны в другую. Все ребятишки и их родители остались довольны — набрались позитивных эмоций, — говорит главный специалист комитета по делам молодежи О. Биктубаева. — Пользуясь случаем, хотелось бы выразить большую благодарность нашему спонсору В. Михайлову и другим предпринимателям.Весь праздник прошел на очень позитивной волне. Скучающих на детском сабантуе не было, каждый ребенок стремился принять активное участие в играх на свежем воздухе и покататься на аттракционах.