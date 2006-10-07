Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Уголовная ответственность за нелицензионное программное обеспечение

    slavin Вчера, 16:0548Общество, Человек и закон
    Уголовная ответственность за нелицензионное программное обеспечение
    Правоохранительные органы активно борются с этим теневым рынком. Государству выгодно охранять интеллектуальную собственность, поскольку с легального оборота оно получает налоги.

    Права авторов, как и другие права: на фирменное наименование, товарные знаки и результаты интеллектуальной деятельности защищены многочисленными механизмами. СМИ неоднократно тиражировали сообщения об ужесточении ответственности за использование контрафактной продукции. Последние изменения в законодательстве предоставили судам право блокировать сайты в сети интернет, которые без разрешения правообладателей предоставляют право скачивать и просматривать фильмы, музыку и другие произведения.

    Каждый предприниматель в своей деятельности в той или иной мере использует компьютеры, на которых устанавливается различное программное обеспечение.

    Компьютерные программы так же являются объектами авторских прав и подлежат защите, а за установку и использование контрафактных компьютерных программ предусмотрена и уголовная ответственность. Кроме того, правообладатель вправе взыскать в двойном размере сумму ущерба, причиненного преступлением, с лица, привлеченного к уголовной ответственности по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

    Windows, Компас наиболее встречающиеся компьютерные программы, за нелицензионное использование которых предприниматели были привлечены к уголовной ответственности.

    Так, Кировский районный суд г. Уфы вынес приговор в отношении жителя Кармаскалинского района 28-летнего Андрея Конькова. Ущерб, причиненный его незаконными действиями правообладателю, превысил 1,7 млн. рублей. В суде установлено, что Коньков занимался реализацией контрафактного программного обеспечения в Уфе. Он разместил в интернете объявление о продаже компьютерных программ и сбывал обратившимся к нему клиентам диски с программным оборудованием «Компас 3D V16» для 3D моделирования.

    Покупая компьютеры или отдельное программное обеспечение в магазине или у физических лиц, следует всегда требовать документы (лицензионное соглашение, диски, ключи доступа). При наличии этих документов никаких претензий со стороны правообладателя и правоохранительных органов не будет.
    Дилара Хафизова, помощник прокурора Кировского района г. Уфы
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus