Сколько было покушений на Путина?

Американское издание Foreign Policy примерно десять лет назад составило топ лидеров, которых могли убить. В то время Путин был еще не столь популярен: в мире вообще и в России в частности. Еще не накалилась политическая ситуация с украинским кризисом, санкциями, войной в Грузии и воссоединением с Крымом. И все же Владимир Путин занял в американском топе вторую позицию. Его опередил Карзай, афганский глава, а сразу после нашего президента значился Уго Чавес, венесуэльский лидер.
Мало кому известен любопытный факт: за весь срок пребывания Путина у власти на него совершили тринадцать покушений. Конечно, ему еще далеко до главного революционера Кубы Фиделя Кастро с его сотней покушений. Но и это немало: у власти Фидель Кастро пробыл почти полвека, Путин же – 17 лет. Данных о покушениях на жизнь Путина маловато. Но небольшими порциями они просачиваются в СМИ: онлайн и оффлайн. Что характерно, всякое очередное покушение радикально отличается от своего предшественника.
В первый раз на Путина покушались 24 февраля 2000 года, когда он являлся еще «ио президента». Со слов Сергея Девятова, главы ФСО, убить «ио» хотели на похоронах Собчака в Санкт-Петербурге. В президентский ЖЭХЗ должны были выстрелить пара снайперов. Однако их нейтрализовали прямо перед покушением. В найме снайперов подозревают боевиков из Чечни.
Следующий эпизод произошел в Ялте, в середине августа, на неформальном саммите СНГ. Планировалась, что боевики взорвут машину Путина в момент его подъезда к точке сбора глав стран СНГ. Данных не так уж и много. Известно лишь, что задержали тогда шестерых террористов: пару чеченцев и четверку людей с Ближнего Востока.
Примерно в то же время случилось еще несколько эпизодов, связанных с реальной опасностью для президента. Хотя в разряд покушений отнести их сложно. Вероятно, при этом и пытались Путина убить, однако от ФСО никаких объяснений на сей счет не было.
В сентябре того же, 2000, года машина марки Жигули сделала попытку к преследованию кортежа президента. Она даже смогла приблизиться к лимузину Путина, невзирая на требования об остановке со стороны ГИБДД. В итоге один из сопровождающих автомобилей, джип Мерседес, протаранил Жигули смертника.
Очередное покушение планировалось в Баку на девятое – десятое января 2001-го года. Азербайджанский министр национальной безопасности Намик Аббасов сообщил тогда, что реализовать теракт относительно Путина собирался Кянан Ростам, иракский гражданин. Как полагают, его готовили в афганских лагерях. Есть также мнение о наличии у него связей с некими боевиками из Чечни. Последние были причастны к убийству граждан Великобритании и Новой Зеландии в Чечне.
Еще один эпизод планировался на середину октября 2001-го года. Тогда российский президент находился в Иране. Четверка террористов собиралась подорвать автомобиль в момент, когда кортеж Путина проезжал мимо него.
Очередная атака на Путина ожидалась в феврале 2002-го года. Тридцативосьмилетний И.С. Зайцев, житель Владимирской области, Собинского района, села Погост, прорывался через кремлевские Боровицкие ворота на автомобиле ВАЗ-2110. Он при этом назвал себя Владимиром Путиным, российским президентом. Самозванец даже сопротивлялся работникам ФСО. Нет данных о том, имел ли он при себе взрывчатку или оружие.
Следующий случай – опять же в феврале того же года. Сергей Ромашкин, москвич 76-и лет, был болен шизофренией. Он запасся пистолетом с калибром 5,6 миллиметра, электродетонаторами и бутылкой с неопознанной жидкостью. Скорее всего, в бутылке была некая взрывчатка: нитроглицерин, бензин или что-то еще. Ромашкин зашел в приемную АП. Там он попытался покончить с собой, выстрелив из пистолета: по разным версиям, в голову или в грудь.
В начале июня 2002 года из переулка близ Нового Арбата выскочила машина Фольксваген-Пассат. Его тут же протаранил сопровождающий джип. Нарушивший правила водитель скончался тут же.
Очередная неудачная попытка состоялась в ноябре того же, 2002-го, года. Этот злоумышленник планировал заманить президента на переговоры и застрелить уже там. Речь идет о сорокапятилетнем Владимире Широкове, жителе удмуртского Ижевска. Он подъехал к расположенному на Лубянке зданию ФСБ на «Газели». Как говорили сотрудники ФСБ, Широков держал в руках автомат и уверял, что заминировал свою машину. По итогам переговоров он отогнал свой автомобиль на Олимпийский проспект, в район возводившегося тогда комплекса. Сотрудники ФСБ переговаривались с ним больше полутора часов. Затем он осознал, что Путин не появится на ведущихся с ними переговорах, и решил сдаться властям.
В начале декабря 2002-го года на Новом Арбате «Скорая помощь» была протаранена автомобилем из путинского кортежа. До сих пор неясно, был ли у людей из «Скорой» умысел убить президента. Однако четверо человек в этом ДТП пострадали: фельдшер и водитель со «Скорой», а также пара работников ФСО.
Февралем 2003 года датируется очередное покушение. Тогда 39-летний пенсионер, инвалид второй группы из Татарстана, Тукаевского района, выслал президенту пару писем с сомнительным порошком. Как объявили, якобы конверты содержали пшеничную муку. Хотя экспертного заключения так и не опубликовали. Что там было на самом деле, широкой общественности так и неизвестно.
Как сообщила The Sunday, британская газета, еще один случай произошел в октябре того же года. Объявили, что очередной план покушения на Путина раскрыл Скотленд-Ярд. Вроде бы в нем был замешан даже Березовский. Собственно Скотленд-Ярд лишь частично подтвердил эти данные. А Березовский заявил, что все это – провокация.
По полученной от Скотленд-Ярда изданием The Sunday Times информации, в первых числах октября Лондон посетили пара российских граждан из Москвы. Они встречались с Александром Литвиненко, бывшим подполковником ФСБ. Речь шла о запланированной ликвидации российского президента с участием чеченцев. Литвиненко поведал об этой беседе Борису Березовскому, а тот посоветовал ему обратиться в полицию с заявлением.
В качестве вероятных злоумышленников называют Андрея Понькина, майора ФСБ, а также некоего Алехина. Якобы они заверяли, что в ФСБ нарастает недовольство президентом. Там вроде бы опасаются, что, расправившись с олигархами, президент перейдет на них. Именно поэтому в ФСБ и планировали убить Путина в одном из его зарубежных путешествий. Сепаратистам из Чечни надлежало застрелить его из снайперской винтовки.
Следующее покушение было запланировано на день выборов, в марте 2008-го года. Для своей акции организаторы арендовали на Садовнической улице квартиру. Туда были доставлены орудия убийства, исполнить которое должен был Шахвелад Османов, двадцатичетырехлетний таджик. Стрелку надлежало покончить как с Путиным, так и с Медведевым. Сделать это планировалось во время прохода политиков по Васильевскому спуску для участия в проходившем на Красной площади праздничном концерте. Террориста задержали незадолго до этого. Винтовку, оборудованную снайперским прицелом, нашли в квартире.
Одиннадцатый инцидент был запланирован на август следующего, 2009-го, года. Некий товарищ представился сотрудником отечественных спецслужб и объявил о назначенной ему встрече с членами российского правительства. На автомобиле Жигули он пытался въехать в Кремль. Однако его задержали.
Очередной известный нам эпизод датируется июлем 2011-го года. В Кремль хотел попасть тридцатилетний мужчина, но его задержали. По его словам, проникнуть он пытался, чтобы потребовать выплаты заработной платы. Его отправили в больницу, чтобы проверить на вменяемость.
И Медведеву досталось
Кстати, месяцем ранее дважды покушались на жизнь еще одного высокопоставленного политика – Медведева. А в середине июня того же года задержали у Кремля душевно больного мужчину, который шел на встречу с президентом. К Александровскому саду он подъехал на ВАЗе 2115.
А через четыре дня после этого задержали сорокалетнего москвича, пытавшегося попасть в Кремль от Спасской башни. По его словам, Дмитрий Медведев, российский президент, назначил ему аудиенцию. Позднее обнаружилось, что и он, как и его предшественник, не был вполне вменяемым. Он страдал сильнейшим психическим расстройством, из полицейского отдела его отправили в психушку.
Тринадцатый эпизод был запланирован на начало марта 2012 года (сразу после президентских выборов), но так и не произошел. Ожидалась организация ряда терактов. Террористов готовили на Украине, инструктировали же их по указаниям находившегося в ОАЭ Доку Умарова. Участников операции объявляли в международный розыск. Арестовали их в Одессе: после взрыва с пожаром на съемной квартире.
Несложно подсчитать, что на Владимира Путина покушались не менее тринадцати раз. Речь идет лишь об известных нам эпизодах. Как говорил некогда сам президент, в нулевых, на старте его политического пути, в стране орудовали бандформирования: вели рэкет, грабили прохожих. Людей убивали с легкостью похода в магазин. Тогда, как рассказывал Путин, он шел спать с заряженным ружьем и мыслью о том, что если оно и не поможет, то хотя бы добавит спокойствия.