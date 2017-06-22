Сколько было покушений на Путина?

Американское издание Foreign Policy примерно десять лет назад составило топ лидеров, которых могли убить. В то время Путин был еще не столь популярен: в мире вообще и в России в частности. Еще не накалилась политическая ситуация с украинским кризисом, санкциями, войной в Грузии и воссоединением с Крымом. И все же Владимир Путин занял в американском топе вторую позицию. Его опередил Карзай, афганский глава, а сразу после нашего президента значился Уго Чавес, венесуэльский лидер.Мало кому известен любопытный факт: за весь срок пребывания Путина у власти на него совершили тринадцать покушений. Конечно, ему еще далеко до главного революционера Кубы Фиделя Кастро с его сотней покушений. Но и это немало: у власти Фидель Кастро пробыл почти полвека, Путин же – 17 лет. Данных о покушениях на жизнь Путина маловато. Но небольшими порциями они просачиваются в СМИ: онлайн и оффлайн. Что характерно, всякое очередное покушение радикально отличается от своего предшественника.В первый раз на Путина покушались 24 февраля 2000 года, когда он являлся еще «ио президента». Со слов Сергея Девятова, главы ФСО, убить «ио» хотели на похоронах Собчака в Санкт-Петербурге. В президентский ЖЭХЗ должны были выстрелить пара снайперов. Однако их нейтрализовали прямо перед покушением. В найме снайперов подозревают боевиков из Чечни.Следующий эпизод произошел в Ялте, в середине августа, на неформальном саммите СНГ. Планировалась, что боевики взорвут машину Путина в момент его подъезда к точке сбора глав стран СНГ. Данных не так уж и много. Известно лишь, что задержали тогда шестерых террористов: пару чеченцев и четверку людей с Ближнего Востока.Примерно в то же время случилось еще несколько эпизодов, связанных с реальной опасностью для президента. Хотя в разряд покушений отнести их сложно. Вероятно, при этом и пытались Путина убить, однако от ФСО никаких объяснений на сей счет не было.В сентябре того же, 2000, года машина марки Жигули сделала попытку к преследованию кортежа президента. Она даже смогла приблизиться к лимузину Путина, невзирая на требования об остановке со стороны ГИБДД. В итоге один из сопровождающих автомобилей, джип Мерседес, протаранил Жигули смертника.Очередное покушение планировалось в Баку на девятое – десятое января 2001-го года. Азербайджанский министр национальной безопасности Намик Аббасов сообщил тогда, что реализовать теракт относительно Путина собирался Кянан Ростам, иракский гражданин. Как полагают, его готовили в афганских лагерях. Есть также мнение о наличии у него связей с некими боевиками из Чечни. Последние были причастны к убийству граждан Великобритании и Новой Зеландии в Чечне.Еще один эпизод планировался на середину октября 2001-го года. Тогда российский президент находился в Иране. Четверка террористов собиралась подорвать автомобиль в момент, когда кортеж Путина проезжал мимо него.Очередная атака на Путина ожидалась в феврале 2002-го года. Тридцативосьмилетний И.С. Зайцев, житель Владимирской области, Собинского района, села Погост, прорывался через кремлевские Боровицкие ворота на автомобиле ВАЗ-2110. Он при этом назвал себя Владимиром Путиным, российским президентом. Самозванец даже сопротивлялся работникам ФСО. Нет данных о том, имел ли он при себе взрывчатку или оружие.Следующий случай – опять же в феврале того же года. Сергей Ромашкин, москвич 76-и лет, был болен шизофренией. Он запасся пистолетом с калибром 5,6 миллиметра, электродетонаторами и бутылкой с неопознанной жидкостью. Скорее всего, в бутылке была некая взрывчатка: нитроглицерин, бензин или что-то еще. Ромашкин зашел в приемную АП. Там он попытался покончить с собой, выстрелив из пистолета: по разным версиям, в голову или в грудь.В начале июня 2002 года из переулка близ Нового Арбата выскочила машина Фольксваген-Пассат. Его тут же протаранил сопровождающий джип. Нарушивший правила водитель скончался тут же.Очередная неудачная попытка состоялась в ноябре того же, 2002-го, года. Этот злоумышленник планировал заманить президента на переговоры и застрелить уже там. Речь идет о сорокапятилетнем Владимире Широкове, жителе удмуртского Ижевска. Он подъехал к расположенному на Лубянке зданию ФСБ на «Газели». Как говорили сотрудники ФСБ, Широков держал в руках автомат и уверял, что заминировал свою машину. По итогам переговоров он отогнал свой автомобиль на Олимпийский проспект, в район возводившегося тогда комплекса. Сотрудники ФСБ переговаривались с ним больше полутора часов. Затем он осознал, что Путин не появится на ведущихся с ними переговорах, и решил сдаться властям.В начале декабря 2002-го года на Новом Арбате «Скорая помощь» была протаранена автомобилем из путинского кортежа. До сих пор неясно, был ли у людей из «Скорой» умысел убить президента. Однако четверо человек в этом ДТП пострадали: фельдшер и водитель со «Скорой», а также пара работников ФСО.Февралем 2003 года датируется очередное покушение. Тогда 39-летний пенсионер, инвалид второй группы из Татарстана, Тукаевского района, выслал президенту пару писем с сомнительным порошком. Как объявили, якобы конверты содержали пшеничную муку. Хотя экспертного заключения так и не опубликовали. Что там было на самом деле, широкой общественности так и неизвестно.Как сообщила The Sunday, британская газета, еще один случай произошел в октябре того же года. Объявили, что очередной план покушения на Путина раскрыл Скотленд-Ярд. Вроде бы в нем был замешан даже Березовский. Собственно Скотленд-Ярд лишь частично подтвердил эти данные. А Березовский заявил, что все это – провокация.По полученной от Скотленд-Ярда изданием The Sunday Times информации, в первых числах октября Лондон посетили пара российских граждан из Москвы. Они встречались с Александром Литвиненко, бывшим подполковником ФСБ. Речь шла о запланированной ликвидации российского президента с участием чеченцев. Литвиненко поведал об этой беседе Борису Березовскому, а тот посоветовал ему обратиться в полицию с заявлением.В качестве вероятных злоумышленников называют Андрея Понькина, майора ФСБ, а также некоего Алехина. Якобы они заверяли, что в ФСБ нарастает недовольство президентом. Там вроде бы опасаются, что, расправившись с олигархами, президент перейдет на них. Именно поэтому в ФСБ и планировали убить Путина в одном из его зарубежных путешествий. Сепаратистам из Чечни надлежало застрелить его из снайперской винтовки.Следующее покушение было запланировано на день выборов, в марте 2008-го года. Для своей акции организаторы арендовали на Садовнической улице квартиру. Туда были доставлены орудия убийства, исполнить которое должен был Шахвелад Османов, двадцатичетырехлетний таджик. Стрелку надлежало покончить как с Путиным, так и с Медведевым. Сделать это планировалось во время прохода политиков по Васильевскому спуску для участия в проходившем на Красной площади праздничном концерте. Террориста задержали незадолго до этого. Винтовку, оборудованную снайперским прицелом, нашли в квартире.Одиннадцатый инцидент был запланирован на август следующего, 2009-го, года. Некий товарищ представился сотрудником отечественных спецслужб и объявил о назначенной ему встрече с членами российского правительства. На автомобиле Жигули он пытался въехать в Кремль. Однако его задержали.Очередной известный нам эпизод датируется июлем 2011-го года. В Кремль хотел попасть тридцатилетний мужчина, но его задержали. По его словам, проникнуть он пытался, чтобы потребовать выплаты заработной платы. Его отправили в больницу, чтобы проверить на вменяемость.Кстати, месяцем ранее дважды покушались на жизнь еще одного высокопоставленного политика – Медведева. А в середине июня того же года задержали у Кремля душевно больного мужчину, который шел на встречу с президентом. К Александровскому саду он подъехал на ВАЗе 2115.А через четыре дня после этого задержали сорокалетнего москвича, пытавшегося попасть в Кремль от Спасской башни. По его словам, Дмитрий Медведев, российский президент, назначил ему аудиенцию. Позднее обнаружилось, что и он, как и его предшественник, не был вполне вменяемым. Он страдал сильнейшим психическим расстройством, из полицейского отдела его отправили в психушку.Тринадцатый эпизод был запланирован на начало марта 2012 года (сразу после президентских выборов), но так и не произошел. Ожидалась организация ряда терактов. Террористов готовили на Украине, инструктировали же их по указаниям находившегося в ОАЭ Доку Умарова. Участников операции объявляли в международный розыск. Арестовали их в Одессе: после взрыва с пожаром на съемной квартире.Несложно подсчитать, что на Владимира Путина покушались не менее тринадцати раз. Речь идет лишь об известных нам эпизодах. Как говорил некогда сам президент, в нулевых, на старте его политического пути, в стране орудовали бандформирования: вели рэкет, грабили прохожих. Людей убивали с легкостью похода в магазин. Тогда, как рассказывал Путин, он шел спать с заряженным ружьем и мыслью о том, что если оно и не поможет, то хотя бы добавит спокойствия.