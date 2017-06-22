Цена знаний: сколько стоит учеба в вузах Башкирии?

Чтобы получить высшее образование в Институте права БашГУ по направлению «юриспруденция», очникам в год придется выложить 110 тысяч рублей, заочникам — 85 тысяч. На факультете «психология» очное обучение стоит 92110 рублей, заочное — 46970.«Журналистика» — 100550 рублей (очно) и 51280 (заочно).Обучение на факультете «экономика» зависит от выбранной специальности, но цены варьируются от 89650 до 110 тысяч рублей, на заочном отделении цена — 50400 рублей.Будущие математики заплатят 80880 рублей (очно). «Информационная безопасность и «геология» — по 92110 рублей.«Архитектура» — 150 тысяч рублей; «Геология» — 130 тысяч; «Машиностроение» — 106 тысяч рублей.«Строительство» — 120 тысяч рулей. Столько же стоит обучение на направлении — «Реклама и связи с общественностью».«Сервис», «Туризм» и «Гостиничное дело» — по 95 тысяч рублей.«Информатика и вычислительная техника» — 115 000 рублей (очно) и 70 тысяч — (заочно). «Экономика» — 123 тысячи рублей (очно) и 65 тысяч (для заочников). «Нефтегазовое дело» — 130 тысяч рублей.Самые дорогие направления обучения в УГНТУ — «Дизайн» и «Искусство костюма и текстиля» — по 160 тысяч рублей.Уфимский государственный авиационный технический университет«Прикладная математика и информатика» — 81450 рублей, а в магистратуре эта же специальность стоит 89960 рублей.«Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Информационная безопасность», «Электроника и наноэлектроника», «Машиностроение» — по 92750 рублей.«Наноинженерия» — 140 тысяч рублей; «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом» — по 81450 рублей.«Фармакология» (фармация) — 120360 рублей; «Лечебное дело» — 122544 рубля; «Педиатрия» — 113880 тысяч рублей; «Стоматология» — 150 тысяч рублей.Между тем стоимость обучения в медицинских вузах Москвы и Санкт-Петербурга значительно выше. Так, в Первом московском государственном медуниверситете имени И.М. Сеченова, чтобы стать фармацевтом, придется заплатить за один год обучения 280200 рублей, врачом — 350 тысяч рублей; стоматологом — 380 тысяч, а педиатром — 230800 рублей.В Первом Санкт-Петербургском государственном медуниверситете имени академика И.П. Павлова «Лечебное дело» и «Стоматология» — 245 тысяч рублей; «Педиатрия» — 230 тысяч рублей.«Прикладная математика и физика» — 92320 рублей; «Экология и природопользование» — 116782 рубля; «Биоэкология» и «Генетика» — 92320 рублей; «Информационные системы и технологии» и «Прикладная информатика в менеджменте» — 116782 рубля.«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование» — 81020 руб; Лингвистика — «Перевод и переводоведение (английский, немецкий и французский языки) — 103637 рублей; Физическая культура и «Информационно-аналитическая деятельность» — 172588 руб; «Дизайн среды» и «Графический дизайн» — 139650 рублей.Более подробную информацию абитуриенты и их родители могут получить на сайтах вузов.