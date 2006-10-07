Моей родной школе — 140 лет

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А. Ибатова, ветеран педагогического труда

У школы, в которой я работала, есть своя, не похожая на других, история. Для меня она началась в 1973 году.Окончив десятилетку, начала свою педагогическую деятельность в Тынбаевской средней школе. Она располагалась в четырех деревянных зданиях.Руководил ею Сайнаш Сайранович Сайранов — человек строгий, требовательный, уважаемый в коллективе и деревне. Завучем был внимательный и доброжелательный Михаил Яманаев. В школу ходили дети из деревень Тынбаево, Новониколаевка, Измарино, Токтарово и несколько учеников из Старокульчубаево. В ней обучалось около 200 учеников.Сайнаш Сайранович встретил меня радушно, познакомил с учительским коллективом.Школа мне понравилась. В зданиях было печное отопление, технические работники школы много трудились. Обязанности завхоза выполнял Шайбак Зайнаев. Потом эту должность занял энергичный мужчина Александр Шамратов. Он заботился о том, чтобы в учебном заведении было светло, тепло, красиво, умело руководил техническим персоналом. Все неполадки устранялись быстро, вовремя.В 1982 году я окончила факультет педагогики и методики начального обучения Марийского государственного педагогического института имени Н. Крупской. Вела уроки математики с 1973 по 1989 годы. Проработала в школе учителем 39 лет и ни разу не пожалела о выбранной мною профессии. Любила школу, детей, общение с ними, любимым коллективом учителей. До сих пор душой в классе, так и вижу детские глаза: любопытные и озорные.В становлении моей личности большую роль сыграли Ольга Зайнаева и Александр Тимуршин.Спустя некоторое время стала работать учителем начальных классов. С удовольствием называю имена коллег, с которыми проработала не один год. Маргарита Яманаева, Ольга Зайнаева, Надежда Минаева стали частью моей жизни. Большой вклад в дело воспитания и обучения учащихся внес Сайнаш Сайранов, много лет проработавший директором и завучем школы. Роза Ильина вела торжественные линейки, сборы, встречи с интересными людьми, трудовые десанты, праздники, митинги. Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию: проводились сборы, конкурсы, праздники, смотры строя и песни, игры «Зарница», в которых принимали участие солдаты, уволенные в запас. В школе работали замечательные педагоги — учителя начальных классов Лидия Тимуршина, Таисия Иванова, Ольга Зайнаева, Надежда Яманаева. Математику и физику преподавали отличные педагоги Хамит Пайкиев, Александр Тимуршин. Русскому языку и литературе обучали детей мастера слова Татьяна Иляева, Галина Семниева, Сайнаш Сайранов, Ольга Ибатова. Родной язык и литературу вела, влюбленная в свой предмет, Полина Сайранова. Химию преподавала красивая и серьезная Мария Айгузина, биологию — стройный Михаил Яманаев. Английский язык вел пунктуальный Владимир Шамшиев. Кстати, он великолепно играл на скрипке. Ни один праздник не обходился без учителя музыки Анатолия Захарова. Много лет трудилась вместе с Натальей Янситовой и Екатериной Илинбаевой. Особое слово хочется сказать о лаборанте школы Олине Сайпашевой и библиотекаре Зинаиде Андреевой. Скромные, доброжелательные, они очень добросовестно относились к своей работе.