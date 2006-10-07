Выпускники детской школы искусств села Мишкино получили дипломы

Венера АГЛЯМОВА

— Это ваш первый взрослый документ, который может помочь овладеть любимой профессией, а может останется только любительским увлечением, хобби, — обратился к выпускникам директор детской школы искусств Сергей Ямбаев. — Как бы то ни было, вы своим кропотливым трудом заслужили эти дипломы.Пусть они станут источником радости, удовлетворения и засияют путеводной звездой в вашей взрослой жизни.К этим теплым словам поздравления присоединились и педагоги, которые передавали детям свое мастерство и умения.От имени родителей слова благодарности и напутствия педагогам, родителям, учащимся высказала Лилиана Бурнашева.В этот же день были награждены и воспитанники школы искусств, которые завоевали дипломы и благодарственные письма районного, респуб- ликанского уровней.