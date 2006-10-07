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    Выпускники детской школы искусств села Мишкино получили дипломы

    slavin Вчера, 09:55344Общество, Образование
    Выпускники детской школы искусств села Мишкино получили дипломы
    Недавно дипломы об окончании детской школы искусств получили 28 детей, из которых семь — по классу фортепиано, 21 — по хореографии. Все эти годы рядом с детьми были опытные педагоги-наставники Регина Исмагилова, Олеся Алексеева, Марина Яшкина, Ирина Ижбулдина.

    — Это ваш первый взрослый документ, который может помочь овладеть любимой профессией, а может останется только любительским увлечением, хобби, — обратился к выпускникам директор детской школы искусств Сергей Ямбаев. — Как бы то ни было, вы своим кропотливым трудом заслужили эти дипломы.

    Пусть они станут источником радости, удовлетворения и засияют путеводной звездой в вашей взрослой жизни.

    К этим теплым словам поздравления присоединились и педагоги, которые передавали детям свое мастерство и умения.

    От имени родителей слова благодарности и напутствия педагогам, родителям, учащимся высказала Лилиана Бурнашева.

    В этот же день были награждены и воспитанники школы искусств, которые завоевали дипломы и благодарственные письма районного, респуб- ликанского уровней.
    Венера АГЛЯМОВА
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    Метки: детская школа искусств

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