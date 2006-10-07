Студент Мишкинского агроколледжа занял призовое место на республиканской олимпиаде

М. Гайсина

1–2 июня в стенах коммунально-строительного колледжа города Октябрьский прошла Республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии среднего профессионального образования «Мастер общестроительных работ (каменщик)» среди обучающихся профессиональных колледжей. На конкурс съехались 18 команд со всей республики — победители первого этапа олимпиады в своих учебных заведениях. Ребята показали свои теоретические знания в профессии, соревновались в мастерстве кладки на строительном объекте города.Честь нашего агропромышленного колледжа защищал обучающийся 2 курса Ильмир Гильмияров. Его наставником является мастер производственного обучения Г. Искаков.На всех этапах конкурса Ильмир показал себя на очень высоком уровне. Теоретическая подготовка нашего участника была оценена на «отлично», за что ему был вручен диплом в номинации «Лучший знаток теории». На практическом этапе соревнований каменщиков Ильмир также стал одним из лучших. В итоге, ему было присуждено 4 место среди 18 участников.