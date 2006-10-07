СП Мишкинский сельсовет в 2017 году признан лучшим сельским поселением

Стало доброй традицией в канун праздника труда, культуры и спорта комиссионно выявлять, чье же сельское поселение, деревня, усадьба станет лучшей, победителем и получит из рук руководителя муниципалитета ценные призы.
Правда, в этом году заявок для принятия участия в этом важном мероприятии было несколько меньше, чем в прошлом. Видимо, сельчане сосредоточили все усилия на уборке населенных пунктов и личных подворий.
В яркой и напряженной борьбе выявились победители. Среди сельских поселений в районном конкурсе, посвященном празднику «Сабантуй‑2017», в очередной раз стало победителем СП Мишкинский сельсовет (село Мишкино). Серебро завоевало Ирсаевское сельское поселение (деревня Елышево). Замкнуло тройку призеров Баймурзинское сельское поселение (деревня Лепешкино).
Жители села Мишкино, деревень Елышево, Лепешкино ежегодно с большой ответственностью относятся к подготовке к конкурсу на лучший населенный пункт. Отсюда и результаты.
Добрых слов в свой адрес заслуживают жители деревни Кильметево. Они сделали серьезный задел на победу, но до нее не хватило всего несколько баллов.