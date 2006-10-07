СП Мишкинский сельсовет в 2017 году признан лучшим сельским поселением

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Вениамин КОНДОГИН

Стало доброй традицией в канун праздника труда, культуры и спорта комиссионно выявлять, чье же сельское поселение, деревня, усадьба станет лучшей, победителем и получит из рук руководителя муниципалитета ценные призы.Правда, в этом году заявок для принятия участия в этом важном мероприятии было несколько меньше, чем в прошлом. Видимо, сельчане сосредоточили все усилия на уборке населенных пунктов и личных подворий.В яркой и напряженной борьбе выявились победители. Среди сельских поселений в районном конкурсе, посвященном празднику «Сабантуй‑2017», в очередной раз стало победителем СП Мишкинский сельсовет (село Мишкино). Серебро завоевало Ирсаевское сельское поселение (деревня Елышево). Замкнуло тройку призеров Баймурзинское сельское поселение (деревня Лепешкино).Жители села Мишкино, деревень Елышево, Лепешкино ежегодно с большой ответственностью относятся к подготовке к конкурсу на лучший населенный пункт. Отсюда и результаты.Добрых слов в свой адрес заслуживают жители деревни Кильметево. Они сделали серьезный задел на победу, но до нее не хватило всего несколько баллов.