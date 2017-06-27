Я горжусь своим дедом и родными

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Г. Гареев, обучающийся 11 класса

22 июня 1941 года гитлеровская Германия, нарушив договор о ненападении, без объявления войны, вторглась на территорию СССР. Началась самая тяжелая и жестокая из всех пережитых нашей страной войн.Никогда не стереть из памяти нашего народа тревожные дни военного лихолетья.В годы войны на защиту Родины из деревни Чебыково ушли более 100 человек, половина из них осталась лежать на поле брани.Участником Великой Отечественной войны был и мой прадедушка — Сайнуш Гареевич Гареев. Своими воспоминаниями о юношеских годах, военном времени он рассказывал родным и близким. К большому сожалению, прадедушку живым я не видел, к моменту моего рождения его уже не было в живых, но о нем мне рассказывали бабушка и дядя Аликай Калиев.Мой прадедушка вырос в большой семье, где воспитывались девять мальчиков и две девочки: Калий (1886 года рождения), Салий (1892), Саляй (1896), Салиш (1899), Салек (1904), Саликай (1906), Салмиян (1908), Сайнуш (1910). Сайнаш (1912), Айсуло и Эрсуло.Большая семья Гареевых составляла одну из основных родов в деревне. Они отличались своим коренастым телосложением, добросовестным отношением к своим обязанностям, работе.С началом войны на защиту Родины были призваны Сайнаш, Саликай, Салиш, Салек, Салмиян, Саляй. Старшие братья по возрасту не подходили к службе.Еще одним участником войны из большого семейства Гареевых стал Сайсан Салиев, сын Салия, который был призван 14 августа 1942 года. Саликаю, Салмияну и Саляю не суждено было увидеть родные края. Они пали смертью храбрых, защищая нашу Родину. Их имена высечены на обелиске, построенном в центре нашей деревни.