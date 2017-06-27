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    Я горжусь своим дедом и родными

    slavin 27-06-2017, 15:43375Общество
    Я горжусь своим дедом и родными
    Из многочисленной семьи Гареевых защищать Родину ушли шесть человек

    22 июня 1941 года гитлеровская Германия, нарушив договор о ненападении, без объявления войны, вторглась на территорию СССР. Началась самая тяжелая и жестокая из всех пережитых нашей страной войн.

    Никогда не стереть из памяти нашего народа тревожные дни военного лихолетья.

    В годы войны на защиту Родины из деревни Чебыково ушли более 100 человек, половина из них осталась лежать на поле брани.

    Участником Великой Отечественной войны был и мой прадедушка — Сайнуш Гареевич Гареев. Своими воспоминаниями о юношеских годах, военном времени он рассказывал родным и близким. К большому сожалению, прадедушку живым я не видел, к моменту моего рождения его уже не было в живых, но о нем мне рассказывали бабушка и дядя Аликай Калиев.

    Мой прадедушка вырос в большой семье, где воспитывались девять мальчиков и две девочки: Калий (1886 года рождения), Салий (1892), Саляй (1896), Салиш (1899), Салек (1904), Саликай (1906), Салмиян (1908), Сайнуш (1910). Сайнаш (1912), Айсуло и Эрсуло.

    Большая семья Гареевых составляла одну из основных родов в деревне. Они отличались своим коренастым телосложением, добросовестным отношением к своим обязанностям, работе.

    С началом войны на защиту Родины были призваны Сайнаш, Саликай, Салиш, Салек, Салмиян, Саляй. Старшие братья по возрасту не подходили к службе.

    Еще одним участником войны из большого семейства Гареевых стал Сайсан Салиев, сын Салия, который был призван 14 августа 1942 года. Саликаю, Салмияну и Саляю не суждено было увидеть родные края. Они пали смертью храбрых, защищая нашу Родину. Их имена высечены на обелиске, построенном в центре нашей деревни.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Г. Гареев, обучающийся 11 класса
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