Я горжусь своим дедом и родными

22 июня 1941 года гитлеровская Германия, нарушив договор о ненападении, без объявления войны, вторглась на территорию СССР. Началась самая тяжелая и жестокая из всех пережитых нашей страной войн.
Никогда не стереть из памяти нашего народа тревожные дни военного лихолетья.
В годы войны на защиту Родины из деревни Чебыково ушли более 100 человек, половина из них осталась лежать на поле брани.
Участником Великой Отечественной войны был и мой прадедушка — Сайнуш Гареевич Гареев. Своими воспоминаниями о юношеских годах, военном времени он рассказывал родным и близким. К большому сожалению, прадедушку живым я не видел, к моменту моего рождения его уже не было в живых, но о нем мне рассказывали бабушка и дядя Аликай Калиев.
Мой прадедушка вырос в большой семье, где воспитывались девять мальчиков и две девочки: Калий (1886 года рождения), Салий (1892), Саляй (1896), Салиш (1899), Салек (1904), Саликай (1906), Салмиян (1908), Сайнуш (1910). Сайнаш (1912), Айсуло и Эрсуло.
Большая семья Гареевых составляла одну из основных родов в деревне. Они отличались своим коренастым телосложением, добросовестным отношением к своим обязанностям, работе.
С началом войны на защиту Родины были призваны Сайнаш, Саликай, Салиш, Салек, Салмиян, Саляй. Старшие братья по возрасту не подходили к службе.
Еще одним участником войны из большого семейства Гареевых стал Сайсан Салиев, сын Салия, который был призван 14 августа 1942 года. Саликаю, Салмияну и Саляю не суждено было увидеть родные края. Они пали смертью храбрых, защищая нашу Родину. Их имена высечены на обелиске, построенном в центре нашей деревни.