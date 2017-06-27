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    Деревня Баймурзино отметила свой день рождения

    slavin 27-06-2017, 15:45439Общество
    Деревня Баймурзино отметила свой день рождения
    По исторической летописи этому населенному пункту исполнилось, подумать только, 250 лет! На это торжество собрались многочисленные выходцы из деревни, сельчане, гости из соседних окрестностей.

    Объятия старых друзей детства, величальные песни, зажигательные танцы — все это яркой и замысловатой канвой и людскими узорами стало подлинным украшением юбилея Баймурзино.

    Пока в клубе шли последние приготовления, сельчане, гости праздника смогли утолить голод и жажду за богатыми снедью столами. Чего только там не было: всевозможная выпечка, десятки видов салатов, блины, напитки — «играющий» квас, морсы, компоты… Да разве все перечислишь, что умеют местные хозяйки!

    …А встречи давних друзей. Объятия, слезы радости, бурные воспоминания.
    — Помнишь?
    — Помню! Все помню. Какая ты стала!
    — Да и ты возмужал.
    — Семья, дети, здоровье???

    Примерно такие обрывки разговоров «летели» от каждого стола, каждой группы…

    Оно и понятно. Праздник деревни организовал встречи сельчан. Старых и новых друзей. Да и сама деревня, несмотря на свой возраст, словно помолодела. Ну, разве дашь Баймурзино 250 лет? От силы 18…

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Вениамин КОНДОГИН
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    Метки: Баймурзино

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