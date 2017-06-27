Деревня Баймурзино отметила свой день рождения

Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Вениамин КОНДОГИН

Объятия старых друзей детства, величальные песни, зажигательные танцы — все это яркой и замысловатой канвой и людскими узорами стало подлинным украшением юбилея Баймурзино.Пока в клубе шли последние приготовления, сельчане, гости праздника смогли утолить голод и жажду за богатыми снедью столами. Чего только там не было: всевозможная выпечка, десятки видов салатов, блины, напитки — «играющий» квас, морсы, компоты… Да разве все перечислишь, что умеют местные хозяйки!…А встречи давних друзей. Объятия, слезы радости, бурные воспоминания.— Помнишь?— Помню! Все помню. Какая ты стала!— Да и ты возмужал.— Семья, дети, здоровье???Примерно такие обрывки разговоров «летели» от каждого стола, каждой группы…Оно и понятно. Праздник деревни организовал встречи сельчан. Старых и новых друзей. Да и сама деревня, несмотря на свой возраст, словно помолодела. Ну, разве дашь Баймурзино 250 лет? От силы 18…