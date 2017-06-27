21 июня у Мемориала Победы в селе Мишкино прошла акция «Свеча памяти»

Алена ГРИГОРЬЕВА

Такая акция в районе проводится не в первый раз. Если в предыдущие годы молодежь собиралась в четыре утра, то в этом году была дана возможность принять участие в ней всем желающим. Собравшиеся зажгли свечу памяти, выложили из свеч слово память и звезду.К участникам мероприятия обратилась заместитель главы администрации по социальным и кадровым вопросам Л. Александрова, которая призвала молодежь помнить о случившемся, чтить память павших.Память… Она имеет начало, но не имеет конца. Секретарь Совета МР Мишкинский район РБ Т. Коледина продекламировала стихи. Как призыв прозвучал отрывок из реквиема Роберта Рождественского «Помните!». От имени старшего поколения выступил старожил села С. Кугубаев, который рассказал о начале войны, о ее страшных последствиях. От имени ветеранов-афганцев торжественные слова произнес председатель районного совета участников боевых действий в Афганистане В. Фатхинуров.Главный специалист по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике О. Биктубаева от лица молодежи района заверила, что они и впредь будут помогать ветеранам Великой Отечественной войны, не оставят без внимания тружеников тыла и будут помнить об участниках, героях Великой Отечественной войны.