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    Работы мишкинских ребят завоевали призовые места в республиканском конкурсе детского рисунка

    slavin 27-06-2017, 15:48431Общество, Образование
    Работы мишкинских ребят завоевали призовые места в республиканском конкурсе детского рисунка
    Недавно в городе Уфе состоялась церемония награждения победителей и номинантов конкурса детского рисунка «Конституция Республики Башкортостан глазами детей», который проходил в прошлом году с 1 октября по 20 ноября.

    В нем приняли участие обучающиеся 6 класса Малонакаряковской школы Елена Баймурзина и Светлана Бикмасова (руководитель Алена Изибаева). Среди 1600 работ рисунок Светланы Бикмасовой занял первое место. Она победила в номинации «За наиболее полное соответствие содержания работы конституционной норме». Ей вручили диплом победителя, красочную книгу на четырех языках «Я люблю тебя, Башкортостан!» и набор для рисования.
    Ю. Бикмасова
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