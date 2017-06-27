В нем приняли участие обучающиеся 6 класса Малонакаряковской школы Елена Баймурзина и Светлана Бикмасова (руководитель Алена Изибаева). Среди 1600 работ рисунок Светланы Бикмасовой занял первое место. Она победила в номинации «За наиболее полное соответствие содержания работы конституционной норме». Ей вручили диплом победителя, красочную книгу на четырех языках «Я люблю тебя, Башкортостан!» и набор для рисования.
Работы мишкинских ребят завоевали призовые места в республиканском конкурсе детского рисунка
В нем приняли участие обучающиеся 6 класса Малонакаряковской школы Елена Баймурзина и Светлана Бикмасова (руководитель Алена Изибаева). Среди 1600 работ рисунок Светланы Бикмасовой занял первое место. Она победила в номинации «За наиболее полное соответствие содержания работы конституционной норме». Ей вручили диплом победителя, красочную книгу на четырех языках «Я люблю тебя, Башкортостан!» и набор для рисования.
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