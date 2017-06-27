Мишкинское дарование Александра Егорова приняла участие в фестивале «Таланты Башкортостана»

С. АРХИПОВА, воспитатель детского сада № 4 «Родничок»

Воспитанница старшей группы выучила его к утреннику, посвященному Международному женскому дню. Ее эмоциональное и выразительное выступление понравилось зрителям и жюри на районном конкурсе детского творчества среди детей дошкольного возраста «Солнечный зайчик‑2017». Тогда Александра заняла первое место в номинации «Художественное слово».10 июня с этим же стихотворением она выступила на площади амфитеатра Конгрес-холла. В конкурсе приняли участие свыше сотни детей от 5 до 18 лет со всех городов и районов республики. Жюри оценивало творческие способности ребят по трём номинациям: художественное слово, хореография и вокал. Наше юное дарование в номинации художественное слово стала лауреатом третьей степени.Профессиональное жюри было строгое, но очень доброжелательное, всех детей оценивало объективно.Нынче моя воспитанница станет первоклассницей. Хочется пожелать ей, чтобы она и впредь продолжала радовать зрителей высоким уровнем мастерства.