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    Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев

    slavin Вчера, 12:09215Общество
    Умер бывший солист
    Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Об этом сообщила его гражданская жена Александра Куцевол. Музыкант скончался в московской больнице в возрасте 47 лет.

    "Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", - написала она в своем инстаграме.

    Олег Яковлев был госпитализирован в столичную больницу с двусторонней пневмонией несколько дней назад. Накануне телеканал РЕН со ссылкой на пиар-менеджера Яковлева сообщал, что его состояние оценивается как тяжелое. Певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Олег Яковлев стал солистом "Иванушек International" в 1998 году, после того как группу покинул Игорь Сорин. В 2013 году он официально закончил выступать в группе.
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