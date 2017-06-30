Более 120 мишкинских ребят посетили лагерь дневного пребывания в лицее

Р. Хазиева

Пришкольный лагерь посещали 125 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Были сформированы 5 отрядов по возрасту: «Ягодки», «Паруса», «Облака», «Кузнечики», «Апельсин». Дети были вовлечены в калейдоскоп различных событий.Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, а кто-то научился не огорчаться при поражениях. В «День сказок» своим артистизмом покорил отряд самых маленьких «Ягодки», а в конкурсе рисунков на асфальте, посвященном Году экологии, победил отряд «Апельсин». В спортивных соревнованиях «Веселые старты» самыми ловкими, быстрыми оказались ребята из отряда «Облака» и «Кузнечики». В конкурсе рисунков «Сказки Пушкина» победила команда «Паруса». Ребятам понравился конкурс «Мистер и Мисс лагеря». Все участники конкурса покорили зрителей своим талантом, находчивостью, со старанием выполняли конкурсные задания, фантазировали, отвечая на вопросы. Те, кто участвовал в конкурсе «Лучше всех», получили медали.Всплеск положительных эмоций вызвала игра «Пиратские состязания». По условиям игры в этот день все даже воспитатели пришли в пиратской одежде. Пройдя по определённым этапам и выполняя предлагаемые задания, команды должны были найти спрятанный клад.Большая часть времени отводилась подвижным играм, соревнованиям на свежем воздухе. Мальчики, любители футбола, на спортивной площадке занимались с тренером В. Каляевым. Групповые спортивные игры помогли объединить детский коллектив, дали возможность максимально раскрыть способности детей с разными уровнями физического развития.Дети побывали в гостях в районной детской библиотеке, во Дворце культуры, физкультурно-оздоровительном комплексе, где их ждали различные мероприятия.Хотя погода и не баловала нас солнечными днями, мы надеемся, что дни, проведенные в центре дневного пребывания «Солнышко», надолго запомнятся ребятам.