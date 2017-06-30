Семья из Мишкинского района приняла участие в республиканском конкурсе семей

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Алена ГРИГОРЬЕВА

В нем приняли участие 19 семейных и семейно-родственных коллективов.В их числе были представители нашего района — семья Хамитовых из Баймурзино. Хочется отметить, что наши конкурсанты выступают на сцене не в первый раз. В прошлом году они участвовали в международном фестивале народного творчества «Финно-угорский транзит: семейные традиции» в Ижевске, в городе Нефтекамске на республиканском празднике «Шежере байрамы» продемонстрировали свое фамильное древо.В визитной карточке конкурса «Семья — моя крепость» необходимо было рассказать о своем роде, что не составило конкурсантам особого труда. По словам главы семейства Владимира Ильича, они изучили свою родословную до 7 колена. Династия Юай, в которую входят Хамитовы, выходцы из Бураевского района, после пожара, произошедшего в деревне, вынужденно переселилась на территорию Мишкинского района.На конкурс «Семейное торжество» Хамитовы подготовили театрализованное представление «Майский мед». За три минуты импровизированные артисты сумели рассказать о специфике работы пчеловода — своем семейном хобби, показать со сцены как все радуются конечному результату труда — вместе веселятся, пьют чай.