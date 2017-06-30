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    В детском лагере «Старт» Мишкинского района началась первая смена

    slavin 30-06-2017, 11:03440Общество
    В детском лагере «Старт» Мишкинского района началась первая смена
    Собрались здесь мальчики и девочки от 7 до 16 лет, чтобы укрепить свое здоровье, приобрести новых друзей. Многие из них приезжают сюда уже несколько лет, так как им нравится здесь отдыхать. Много и новичков, которые еще только привыкают к такой жизни.

    Детей распределили по трем возрастным отрядам — «Банда», «Молодежка», «МТС». Работа сразу же закипела, как в муравейнике, так как право руководить отрядами доверено талантливым, неповторимым и преданным своему делу вожатым, которые поведут своих воспитанников по тропинкам доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности и веры в себя. Это А. Сайдуганова, В. Айметова, Е. Вижа, Я. Хабиров, В. Шаркаев, Г. Хайруллина, К. Бикмасов.

    Программа каждого дня в лагере насыщена спортивно-познавательными играми, развивающими мероприятиями, которые способствуют активному отдыху детей и формируют творческие способности.

    Несмотря на то, что в «Старте» они всего неделю, за это время успели провести такие мероприятия, как «День знакомства», «День сказок», «Алло, мы ищем таланты». Самые лучшие номера были показаны на сцене в день открытия лагеря.

    Детей в этот день пришли поздравить уважаемые гости — заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, начальник МКУ Отдел образования С. Александров, специалист МКУ Отдел образования А. Килинбаева, директор лагеря Р. Шайбаков. Все они пожелали детям активного отдыха, хорошей летней погоды и веселого настроения.

    Флаг лагеря поднят. Веселых вам каникул, ребята!
    Венера АГЛЯМОВА
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    Метки: лагерь Старт

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