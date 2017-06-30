В детском лагере «Старт» Мишкинского района началась первая смена

Венера АГЛЯМОВА

Детей распределили по трем возрастным отрядам — «Банда», «Молодежка», «МТС». Работа сразу же закипела, как в муравейнике, так как право руководить отрядами доверено талантливым, неповторимым и преданным своему делу вожатым, которые поведут своих воспитанников по тропинкам доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности и веры в себя. Это А. Сайдуганова, В. Айметова, Е. Вижа, Я. Хабиров, В. Шаркаев, Г. Хайруллина, К. Бикмасов.Программа каждого дня в лагере насыщена спортивно-познавательными играми, развивающими мероприятиями, которые способствуют активному отдыху детей и формируют творческие способности.Несмотря на то, что в «Старте» они всего неделю, за это время успели провести такие мероприятия, как «День знакомства», «День сказок», «Алло, мы ищем таланты». Самые лучшие номера были показаны на сцене в день открытия лагеря.Детей в этот день пришли поздравить уважаемые гости — заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, начальник МКУ Отдел образования С. Александров, специалист МКУ Отдел образования А. Килинбаева, директор лагеря Р. Шайбаков. Все они пожелали детям активного отдыха, хорошей летней погоды и веселого настроения.Флаг лагеря поднят. Веселых вам каникул, ребята!