В деревне Карасимово открыли мемориал участникам ВОВ

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Венера АГЛЯМОВА

В День Победы жители деревни Карасимово на сходе граждан приняли решение о возведении мемориала в честь односельчан — участников Великой Отечественной войны. И вот уже 24 июня состоялось его открытие.За несколько дней до торжественного открытия привезли и установили памятник. С одной стороны мраморной плиты высечены фамилии и имена воинов-односельчан, не вернувшихся с поля боя, с другой — умерших на малой родине, а посередине — портрет матери, оплакивающей сыновей и дочерей, ценой жизни защитивших свободу страны.Перед собравшимися со словами благодарности и скорби выступили заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, секретарь Совета Т. Коледина, заместитель председателя районного совета ветеранов М. Ханов, член Президиума районного совета ветеранов Х. Гайфуллин, глава администрации СП Большешадинский сельсовет Ф. Ахметшин, сотрудник военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов Р. Миннигалиев, выходцы деревни, начинатели этого благородного дела Ф. Ямалетдинов, Ф. Бадамшин, депутат округа И. Карамутдинов, житель соседней деревни А. Фархутдинов.