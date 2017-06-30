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    В деревне Карасимово открыли мемориал участникам ВОВ

    slavin 30-06-2017, 11:05418Общество
    В деревне Карасимово открыли мемориал участникам ВОВ Фото: mishkan.ru
    Из маленькой деревни Карасимово защищать свободу Родины ушли 50 человек, более 20 из них остались на поле битвы.

    В День Победы жители деревни Карасимово на сходе граждан приняли решение о возведении мемориала в честь односельчан — участников Великой Отечественной войны. И вот уже 24 июня состоялось его открытие.

    За несколько дней до торжественного открытия привезли и установили памятник. С одной стороны мраморной плиты высечены фамилии и имена воинов-односельчан, не вернувшихся с поля боя, с другой — умерших на малой родине, а посередине — портрет матери, оплакивающей сыновей и дочерей, ценой жизни защитивших свободу страны.

    Перед собравшимися со словами благодарности и скорби выступили заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, секретарь Совета Т. Коледина, заместитель председателя районного совета ветеранов М. Ханов, член Президиума районного совета ветеранов Х. Гайфуллин, глава администрации СП Большешадинский сельсовет Ф. Ахметшин, сотрудник военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов Р. Миннигалиев, выходцы деревни, начинатели этого благородного дела Ф. Ямалетдинов, Ф. Бадамшин, депутат округа И. Карамутдинов, житель соседней деревни А. Фархутдинов.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Венера АГЛЯМОВА
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    Метки: Карасимово

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