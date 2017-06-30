Подписка на газеты «Дружба» и «Келшымаш» продлена до 15 июля

Спешите подписаться и выиграть кучу призов в числе которых главный приз - смартфон



До 15 июля продлен прием подписки на районные газеты «Дружба» и «Келшымаш» на второе полугодие 2017 года. Тех, кто не успел подписаться на родные издания и получить шанс участвовать в розыгрышах призов «Счастливое авто» и суперприза, ждем в редакции и отделениях связи.

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