До 15 июля продлен прием подписки на районные газеты «Дружба» и «Келшымаш» на второе полугодие 2017 года. Тех, кто не успел подписаться на родные издания и получить шанс участвовать в розыгрышах призов «Счастливое авто» и суперприза, ждем в редакции и отделениях связи.
Подписка на газеты «Дружба» и «Келшымаш» продлена до 15 июля
До 15 июля продлен прием подписки на районные газеты «Дружба» и «Келшымаш» на второе полугодие 2017 года. Тех, кто не успел подписаться на родные издания и получить шанс участвовать в розыгрышах призов «Счастливое авто» и суперприза, ждем в редакции и отделениях связи.
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