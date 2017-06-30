Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В деревне Староарзаматово состоялось открытие памятника участникам ВОВ

    slavin 30-06-2017, 11:08171Общество
    В деревне Староарзаматово состоялось открытие памятника участникам ВОВ
    С этим знаменательным событием сельчан поздравили заместитель главы администрации района Л. Александрова, секретарь Совета Т. Коледина, председатель районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ю. Балахнина, депутат районного Совета Р. Алимов, глава администрации Староарзаматовского сельского поселения С. Саликов и другие.

    Разрезана почетная ленточка. Звучит залп. И в утреннем небе распустились цветы салюта.

    Минутой молчания и возложением цветов почтили участники митинга своих сельчан.

    Затем состоялось награждение активистов, причастных к строительству обелиска. Всем им были вручены благодарственные письма.

    После открытия памятника, сельчан ждал еще один праздник — «Здравствуйте, односельчане!». Он собрал вокруг себя сотни выходцев из Староарзаматово и их семей. В этот день каждый сельчанин, гость праздника смогли увидеть родные и до боли знакомые лица. И праздник заиграл всеми цветами радуги. Подлинным украшением его были залихватские марийские песни и танцы.

    Лишь далеко заполночь слегка «заснула» деревня, чтобы после короткого отдыха проводить гостей и ждать их снова и снова.
    Вениамин КОНДОГИН
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Староарзаматово

    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus