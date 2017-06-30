В деревне Староарзаматово состоялось открытие памятника участникам ВОВ

Вениамин КОНДОГИН

Разрезана почетная ленточка. Звучит залп. И в утреннем небе распустились цветы салюта.Минутой молчания и возложением цветов почтили участники митинга своих сельчан.Затем состоялось награждение активистов, причастных к строительству обелиска. Всем им были вручены благодарственные письма.После открытия памятника, сельчан ждал еще один праздник — «Здравствуйте, односельчане!». Он собрал вокруг себя сотни выходцев из Староарзаматово и их семей. В этот день каждый сельчанин, гость праздника смогли увидеть родные и до боли знакомые лица. И праздник заиграл всеми цветами радуги. Подлинным украшением его были залихватские марийские песни и танцы.Лишь далеко заполночь слегка «заснула» деревня, чтобы после короткого отдыха проводить гостей и ждать их снова и снова.