В Мишкинском районе отметили юбилей Тынбаевской школы

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В. Абукаев

…Любое мероприятие для жителей деревни — это значительное событие в жизни селян. Тем более, когда справляют юбилеи, народ съезжается из городов и соседних деревень. В прошлые выходные так было и в деревне Тынбаево. Здесь массово отметили 140-летний юбилей школы.Для тынбаевцев школа и сельский клуб — это образовательный и культурный центры. В деревне ни одно мероприятие не проходит отдельно друг от друга. Вот и в субботу шли последние приготовления к началу праздника, но хлынул проливной дождь, и мероприятие срочно пришлось перенести в очаг культуры.По случаю торжества были приглашены почетные гости. Приехали поздравить тынбаевцев глава администрации муниципального района Мишкинский район Р. Мусин, начальник отдела образования С. Александров, выпускники разных лет — А. Аптулманов, В. Абукаев, О. Иркабаев, А. Кузнецова и многие другие.Гостей встретили хлебом-солью. Затем провели экскурсию по школе, посетили музей, был показан видеофильм о школе, который не смог оставить равнодушным участников юбилейного торжества. Дело в том, что в заснятых несколько лет назад кадрах, многие узнали себя.Торжественная часть мероприятия прошла в сельском клубе. В зале не было свободного места. Местные артисты исполнили песню, под которую испокон веков принято встречать дорогих гостей. Поприветствовал гостей директор школы Г. Ибатов. Он рассказал об истории создания школы, назвал имена именитых выпускников, кем гордятся жители деревни, поздравил всех с юбилеем.