Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Рост затрат на «коммуналку», электронные больничные и ПТС, прием карты «Мир» во всех банках страны и другие новшества этого летнего месяца.



В середине лета в России планируется целый ряд нововведений, причем в самых разных сферах. На сколько увеличатся цены на ЖКХ, а где, напротив, можно будет меньше тратить на электроэнергию, как ведомства отчитаются о поступающих заявлениях граждан и как Минпромторг поможет тем, кто давно хотел обзавестись машиной — в материале «Известий».



Повышение МРОТ

С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет повышен до 7800 руб. Ранее этот показатель составлял 7500 руб. — последний раз его поднимали 1 января 2016 года. В течение ближайших нескольких лет планируется повысить МРОТ до уровня установленного в стране прожиточного минимума, который в среднем по России на конец 2016 года составил 9889 рублей.



Согласно ТК РФ, работодатели не имеют права выплачивать сотрудникам месячную зарплату меньше этого уровня.



Исключение составляют случаи, когда сотрудник работает удаленно или на условиях совместительства.



Однако МРОТ важен не только для регулирования оплаты труда, но и для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, которые рассчитываются с учетом этого показателя. Кроме того, в зависимости от величины минимальной оплаты труда могут меняться суммы налогов, сборов и некоторых штрафов.



Изменения в сфере ЖКХ

Вырастут в июле и цены на «коммуналку». Больше платить придется за отопление, горячую и холодную воду, газ, свет и канализацию. При этом будет варьироваться как рост цен на каждую из этих услуг по отдельности, так и темпы повышения цен для жителей различных регионов и даже отдельных районов крупных городов (в первую очередь, Москвы).



Однако в среднем по России счета за ЖКХ увеличатся примерно на 4%.



Подобное повышение является ежегодной мерой и как правило приходится именно на середину лета.



Зато на Дальнем Востоке за электроэнергию можно будет платить меньше. С 1 июля тарифы в этом регионе будут снижены до уровня средних по стране. Этого удалось добиться за счет введения правительством особых надбавок к стоимости электроэнергии в отдельных ценовых зонах, которые получат дальневосточные компании-поставщики электроэнергии.



Электронные больничные и ПТС

В России с июля начнут действовать электронные больничные. Доступ к данным, таким образом, смогут оперативно получить Фонд Социального Страхования, медучреждения и работодатели. Подлинность документа будут обеспечивать усиленные электронные подписи.



Упразднять бумажную версию листков нетрудоспособности пока не планируется — в ходу останутся оба варианта документа.



А вот для того, чтобы оформить пациенту электронный больничный, нужно будет сначала получить его разрешение.



Минтруд ожидает, что даже в таком формате отказ от бумажных бланков может сохранить бюджету до 12 млн руб.



В свою очередь, ГИБДД с июля полностью откажется от выдачи бумажных версий ПТС. Теперь с помощью документа можно будет узнать не только всю информацию о предыдущих владельцах автомобиля, но и информацию о пройденных ремонтах и техобслуживании, но сам паспорт транспортного средства будет выдаваться только в электронном виде.



Изменения ПДД

Среди других новшеств в ПДД — вступление в силу запрета на перевозку детей автобусами, выпущенными более 10 лет назад. Постановление должно было вступить в силу с 1 января 2017 года, однако в конце декабря прошлого года эту дату перенесли на 1 июля 2017-го.



Среди других требований к автобусу для перевозки детей — соответствие всем техническим требованиям, наличие тахографа и навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.



А вот срок действия постановления, согласно которому клиент, неудовлетворенный выплатой по ОСАГО, должен был сначала обратиться в страховую компанию, а затем уже в суд, 1 июля, напротив, истекает. Пока все недовольные выплатами, полученными от страховых компаний, смогут обращаться в суд напрямую.



Автомобили станут доступнее

Минпромторг запустит сразу несколько программ, которые должны помочь россиянам обзавестись собственным автомобильным транспортом.



Программой «Первый автомобиль», по которой при покупке легковушки предоставляется скидка 10%, смогут воспользоваться все, кто до этого не приобретал собственного транспортного средства. Такую же скидку, но уже в рамках программы «Семейный автомобиль» смогут получить семьи, в которых есть двое малолетних детей. Стоимость автомобиля, который могут выбрать потенциальные участники программы, ограничена суммой в 1 млн 450 тыс. руб.



Специальные скидки действуют также для предпринимателей. Например, воспользовавшись программами «Свое дело», «Российский тягач» или «Российский фермер» представители малого и среднего бизнеса, фермеры, а также все, кто планирует взять в лизинг магистральные тягачи, смогут заключить лизинговый договор со скидкой 12,5%.



Всего на эти цели ведомство выделит 7,5 млрд руб., но в случае большого спроса эта сумма может быть увеличена.



На контроле у АП

Кроме того, с 1 июля планируется ряд изменений в работе государственных ведомств. Так, с этого момента должно стать проще добиться ответа от любого из государственных ведомств и учреждений, а также от органов местного самоуправления.



С этого дня вступает в силу указ Президента РФ, который обязывает все подобные ведомства ежемесячно предоставлять в Администрацию президента отчет о поступивших обращениях граждан, а также о мерах, принятых в результате их рассмотрения. Кроме того, Администрация президента будет следить за ходом рассмотрения общественных инициатив, размещенных на портале «Российская общественная инициатива».



Кроме того, Минфин примет на себя функции регулирования системы госзакупок, которые ранее осуществляло Минэкономразвития. В результате следить за всем процессом государственных закупок будет одно ведомство, что, как ожидается, позволит упростить цепочку контроля и значительно сократить расходы на мониторинг.



«Мир» для бюджетников

С 1 июля все новые сотрудники бюджетных предприятий, а также пенсионеры, впервые обратившиеся за пенсией, будут получать карты платежной системы «Мир». Планируется, что через год, к 1 июля 2018 года, карты «Мир» будут выданы всем сотрудникам-бюджетникам.



Российские пенсионеры будут обеспечены этими картами позже — ожидается, что полностью процесс перехода на «Мир» будет завершен к 1 июля 2020 года.



Кроме того, с 1 июля воспользоваться картами «Мир» можно будет в отделениях и банкоматах всех российских банков — кредитные организации обязаны к этому сроку завершить работы по обеспечению приема этих карт во всех своих устройствах.

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