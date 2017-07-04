Жители деревни Кайраково дружно вышли на субботник

Алена ГРИГОРЬЕВА

Вопрос благоустройства в деревне Кайраково стоит на первом месте. В течение года жители активно проводят субботники, ухаживают за своей придомовой территорией. На этот раз перед селянами стояла задача убрать скошенное сено на территории улицы Советская. Организованно вышли на субботник семьи Баязитовых, Мильбаевых. Активное участие в нем приняли Алефтина Аплекаева, Изабелла Алексеева, Маргарита Султанбаева, Алексей Самсонов, Любовь Салиева. Самым юным участником мероприятия стал обучающийся Кайраковской школы Денис Тукбаев, который пришел на субботник вместе со своим старшим братом Радмиром. Житель улицы Молодежная Юрий Иликаев тоже не остался в стороне, приехал на субботник на грузовой машине.Общими усилиями кайраковцы управились за три часа. Все остались довольны. Депутат Светлана Изибаевна поблагодарила односельчан за проделанную работу.