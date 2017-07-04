У медалистки из деревни Большие Шады не только отличные оценки, а еще и самые разные увлечения

Фирдаус Кадикова

Она одна из трех медалисток среди восьми выпускников учебного заведения. Это уже говорит о колоссальном труде педагогического коллектива и о старательности, трудолюбии, целеустремленности обучающихся.Айназа — одна из трех дочерей Фината Харасовича и Энже Мидхатовны Галинуровых, которые с детства объясняли своим детям, что любой успех достигается трудом, и развивали таланты своих дочерей.— Мне нравилось учиться в школе, — говорит Айназа, — я благодарна своим учителям за то, что они всегда с пониманием и добротой относились к нам, терпеливо объясняли, если возникали вопросы. расставаться со школой, конечно, было грустно, но впереди нас ждут новые дороги, новые испытания. Хочу поступить в технический вуз, думаю в этом мое призвание. Хотя уже давно изучаю и языки — английский, корейский, арабский, немецкий. Мне это интересно. Еще люблю читать, рисовать, занимаюсь фотографией. Надеюсь, обучаясь в вузе, у меня будет оставаться время и на мои любимые увлечения. Всем выпускникам желаю успешного поступления в выбранные учебные заведения, новых открытий и добрых друзей.