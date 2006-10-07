Педагог из Мишкинского района приняла участие в молодежном форуме «iВолга‑2017»

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Алена ГРИГОРЬЕВА

Он проходил с 14 по 24 июня на площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) в черте городского округа Самара Самарской области и был организован администрацией губернатора и Правительством Самарской области под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.Всего в нем приняли участие более 2000 человек из 14-ти регионов ПФО, а также иностранные гости из 19 зарубежных стран. В образовательной программе было задействовано 278 экспертов и более 50 почетных гостей. Участники разрабатывали свои проек- ты с помощью приглашенных экспертов и защищали их на конвейере молодежных проектов. Всего было 10 смен: «Инновации и техническое творчество», «Малая Родина — большие возможности», «Ты — предприниматель», «Спортивная молодежь — здоровая нация», «Политика», «Поколение добра», «Патриот», «Медиа-волна», «Культурный БУМ!», «iVolga Global».Валентина Янгуатова была участницей смены «Спортивная молодежь — здоровая нация». Она прошла окружной этап и стала финалисткой федерального этапа. Ее проект «Военно-прикладная полоса препятствий» получил высокий балл.