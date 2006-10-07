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    В военном комиссариате Мишкинского и Бураевского районов прошла проверка мобилизационной и служебной деятельности

    slavin Вчера, 15:09111Общество
    В военном комиссариате Мишкинского и Бураевского районов прошла проверка мобилизационной и служебной деятельности
    Очередная проверка мобилизационной и служебной деятельности военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов прошла на днях и продолжалась в течение трех дней.

    С ее итогами мы попросили ознакомить военного комиссара Мишкинского и Бураевского районов Сергея Васильева.

    — Комиссия в составе семи членов из военного комиссариа- та РБ в течение двух дней проверяла документацию по мобилизационной и служебной деятельности, — говорит Сергей Шуматович. — На третий день нам было вручено распоряжение — привести военный комиссариат в высшую степень боевой готовности (условно). Был организован ряд определенных мероприятий — сбор руководящего состава пункта сбора граждан, техники, участка оповещения. С руководителями хозяйств — поставщиками техники из райцентра была проведена беседа. Знания были оценены как удовлетворительные.

    Также для проверки были вызваны представители администраций двух СП — Кайраковского (Мишкинский район) и Азяковского (Бураевский район). По ведению воинского учета оба сельсовета были оценены на «хорошо».

    В целом, по итогам проверки, работа военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов была признана удовлетворительной.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Фирдаус Кадикова
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