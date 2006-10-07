В военном комиссариате Мишкинского и Бураевского районов прошла проверка мобилизационной и служебной деятельности

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Фирдаус Кадикова

С ее итогами мы попросили ознакомить военного комиссара Мишкинского и Бураевского районов Сергея Васильева.— Комиссия в составе семи членов из военного комиссариа- та РБ в течение двух дней проверяла документацию по мобилизационной и служебной деятельности, — говорит Сергей Шуматович. — На третий день нам было вручено распоряжение — привести военный комиссариат в высшую степень боевой готовности (условно). Был организован ряд определенных мероприятий — сбор руководящего состава пункта сбора граждан, техники, участка оповещения. С руководителями хозяйств — поставщиками техники из райцентра была проведена беседа. Знания были оценены как удовлетворительные.Также для проверки были вызваны представители администраций двух СП — Кайраковского (Мишкинский район) и Азяковского (Бураевский район). По ведению воинского учета оба сельсовета были оценены на «хорошо».В целом, по итогам проверки, работа военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов была признана удовлетворительной.