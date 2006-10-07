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    Благодаря программе поддержки местных инициатив, 4 СП Мишкинского района смогут воплотить мечты в реальность

    slavin Вчера, 15:10231Общество
    Благодаря программе поддержки местных инициатив, 4 СП Мишкинского района смогут воплотить мечты в реальность
    С прошлого года на территории РБ действует программа поддержки местных инициатив (ППМИ), благодаря которой сельские поселения и городские округа республики смогут улучшить условия жизни — построить мосты, дороги, социальные объекты и так далее.

    Программа продолжает работать и в этом году. Всего в комиссию по приему заявок на участие в ППМИ поступило 787 заявлений, выиграли конкурс 386 районных проектов и 50 — городских округов.

    Из нашего района участвовали 11 СП, четыре из них прошли конкурсный отбор. Это Баймурзинский (капитальный ремонт наружных сетей водопровода в деревне Баймурзино), Кайраковский (установка стелы участникам Великой Отечественной войны в деревне Каргино), Тынбаевский (ремонт дороги деревни Токтарово) и Мишкинский (текущий ремонт дороги по улице Ишкинина) сельские советы.

    Спонсируются проекты из республиканского, администрации СП бюджетов, а также сборами от населения и спонсоров. Из республиканской казны баймурзинцы получат 1 миллион рублей, кайраковцы — 302 тысячи, тынбаевцы — 740 тысяч, мишкинцы — 821 тысяч рублей.
    Сбор средств от населения в настоящее время составляет 613 тыс. рублей, от спонсоров — 204 тыс. рублей.
    Венера АГЛЯМОВА
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    Метки: ППМИ

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