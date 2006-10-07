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    В деревне Большесухоязово провели торжественное мероприятие в честь 30-летия Дома культуры

    slavin Вчера, 15:12327Общество, Культура
    В деревне Большесухоязово провели торжественное мероприятие в честь 30-летия Дома культуры
    Безусловно, сельский Дом культуры в деревне является центром общественной и культурной жизни.

    Сейчас, в век компьютерных технологий, сельским клубам трудно выживать, далеко им до столичных шоу-программ, но, несмотря ни на что, до сих пор в них проходят концерты и мероприятия, встречи односельчан. Работают здесь преданные своему делу люди, искренне любящие свою профессию. Именно таким является коллектив Большесухоязовского сельского Дома культуры. В прошедшие выходные жители сельского поселения отметили 30-летие открытия сельского Дома культуры.

    Слова поздравления — самые искренние
    Открыл мероприятие по случаю торжества глава администрации сельского поселения Большесухоязовский сельсовет И. Айгузин. Он поздравил своих односельчан со знаменательной датой, пожелал работникам культуры плодотворной работы. Директор сельского Дома культуры С. Янышев затронул историю деревни, строительства клуба.

    — Новое здание сельского Дома культуры открыли в начале 1987 года. В июле этого года я пришел на работу. Сколько было радости: большие залы, просторное фойе, новый бильярд, теннисный стол, в зрительном зале новый кинотеатр с большим экраном, новая звукоусиливающая установка, — вспоминает о годах работы Станислав Альбертович.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Алена ГРИГОРЬЕВА
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    Метки: Большесухоязово

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