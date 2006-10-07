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    Делегация Мишкинского района участвовала на съезде Конгресса татар Республики Башкортостан

    slavin Вчера, 15:13297Общество
    Делегация Мишкинского района участвовала на съезде Конгресса татар Республики Башкортостан
    1 июля в театре «Нур» прошел съезд Конгресса татар нашего региона, в котором участвовали около 400 делегатов со всей республики, депутаты различных уровней, представители общественности, органов исполнительной власти, национально-культурных организаций республики, представители соседних регионов.

    Наш район был представлен делегацией, в состав которой вошли председатель местного отделения исполкома Конгресса татар РБ Разиля Гильмутдинова, секретарь организации Ильгиз Шакуров, члены исполкома Ханиф-хазрат Шаймуратов, Светлана Исмагилова, Фирдаус Кадикова.

    Еще до начала работы съезда делегаты ознакомились со стендами о деятельности татарских общественных объединений Башкортостана и просмотрели выставки народных промыслов.

    С приветственными словами к участникам съезда обратились председатель Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Римма Утяшева, заместитель министра культуры РБ Валентина Латыпова, заместитель заведующего отдела по реализации национальной политики Аппарата Главы Республики Башкортостан Ильшат Ханов, заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями регионов РФ Марс Тукаев и другие.

    Согласно повестке дня, делегатам были представлены отчеты контрольно-ревизионной комиссии, о деятельности Исполкома РОО «Конгресс татар Республики Башкортостан» за 2012–2017 годы, утвержден финансовый отчет региональной общественной организации. В рамках обсуждения доклада о деятельности организации за пятилетний период были обозначены ключевые вопросы, касающиеся настоящего и будущего татар Башкортостана — сохранение и развитие родного языка, культуры и традиций, дружеское общение с народами, с которыми татарский этнос на протяжении веков творит совместную историю, полиэтническую культуру многонационального Башкортостана, воспитание духовной, образованной, ответственной молодёжи, создание условий для её творческой и профессиональной самореализации, сохранение деревень и межнационального мира, дружбы в республике.

    Председателем Исполкома Конгресса татар Башкортостана вновь был избран Загир Хакимов. Также выбрали Исполком РОО «Конгресс татар РБ», делегатов на шестой съезд Всемирного конгресса татар, который пройдёт в Казани в начале августа.

    Во второй половине дня участники и гости съезда приняли участие в Сабантуе Конгресса татар Башкорстана в селе Улу-Теляк Иглинского района. Самым интересным моментом Сабантуя стали конные скачки, которые собрали оживленную толпу зрителей и болельщиков.
    Фирдаус Кадикова
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