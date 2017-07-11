Уроженец деревни Букленды Константин Апаев прошел проверку профессионализма в Чеченской Республике

Фирдаус Кадикова

После окончания Уфимского техникума предпринимательства и права Константин ушел в армию, служил во внутренних войсках. С 2009 года он работает в ППС города Нефтекамска. С 10 декабря 2016 года по 10 июня 2017 года Константин Апаев по долгу службы находился в Чеченской Республике, откуда в мае родители получили радостное письмо:«Уважаемые Владимир Алкаевич и Лариса Алексеевна!С декабря 2016 года по сегодняшний день ваш сын Апаев Константин Владимирович принимает участие в проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и выполняет задачи по обеспечению территориальной целостности Российской Федерации, общественной безопасности и охране общественного порядка на территории чеченской Республики в составе оперативной группы по Урус-Мартановскому району временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России.За время командировки Апаев К. В. показал себя профессионально грамотным, добросовестным, принципиальным и умелым сотрудником полиции. Правильно оценивает значимость и специфику несения службы в особых условиях, проявляет разумную инициативу, справляется с возложенными на него задачами в самых сложных условиях, сопряженных с реальным риском для жизни и здоровья. В его профессиональном и нравственном воспитании, отношении к несению службы в зоне вооруженного конфликта ваша прямая заслуга.Выражаю вам благодарность за добросовестное выполнение вашим сыном служебного долга по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики.Начальник оперативной группы ВОГО и П МВД России по Урус-Мартановскомцу району ЧР, полковник полиции Р. А. Ахкямов».